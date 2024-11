Torna il Tricapodanno in piazza, ma non sarà targato Mediaset: organizzazione ligure

Genova. Torna il Tricapodanno a Genova, ma questa volta non sarà targato Mediaset e non sarà in diretta nazionale. L’organizzazione è infatti stata affidata a una società ligure, la Duemilagrandieventi Srl, e dopo due anni il concerto firmato Mediaset sarà ospitato dalla città di Catania.

Il Comune di Genova aveva aperto un bando per l’assegnazione dell’organizzazione delle tre serate con cui salutare il 2024 a metà novembre, e ad aggiudicarselo è stata la storica società fondata da Vincenzo Spera, il manager morto nel marzo del 2023 dopo essere stato travolto da un’auto in corso Magenta.

Il bando si è chiuso il 29 novembre e il Comune ha già nominato la commissione giudicante, fermo restando che quella della Duemilagrandieventi è stata l’unica proposta arrivata. L’importo finanziato è di 820.000 euro omnicomprensivi, una cifra che dovrà bastare per organizzare tutte e tre le serate, diventate ormai una tradizione.

A oggi nulla è ancora trapelato sugli artisti che calcheranno il palco, allestito con tutta probabilità in piazza De Ferrari (ma anche su questo si attendono conferme). Di certo c’è che la Duemilagrandieventi ha portato a Genova, nella sola estate 2024, Mahmood, Annalisa, Ex Otago, Subsonica, Ermal Meta e Biagio Antonacci, oltre a centinaia di altri nel corso della sua storia, e che il team che ha raccolto il testimone di Spera è deciso a soddisfare, nel corso delle tre serate, adulti e giovanissimi.