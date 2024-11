Guasti sulla linea e passaggio a livello bloccato, treni nel caos sul nodo di Genova

Genova. Treni nel caos questo pomeriggio sul nodo di Genova a causa di tre problemi diversi ma concomitanti: un guasto sulla linea e un veicolo rimasto incastrato a un passaggio a livello.

Dalle 15.10 alle 18.30 è stato interrotto un binario fra Genova Piazza Principe e Genova Brignole per un guasto alla linea elettrica di alimentazione dopo il passaggio di un treno.

I treni Alta Velocità, Eurocity, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti. Il treno Eurocity 326 Genova Piazza Principe (18:09) – Chiasso – Zürich Hauptbahnhof (23:27) è partito da Tortona. I treni regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.

Come se non bastasse, alle 17.10 a Bogliasco un’auto ha ingombrato il passaggio a livello. È stato chiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. Il problema è stato risolto alle 18.10, ma nel frattempo i treni hanno accumulato ulteriori ritardi (quelli a lunga percorrenza fino a 60 minuti) con inevitabili ripercussioni a catena sui collegamenti Sestri Levante-Savona.

Trenitalia segnala anche un “guasto all’infrastruttura” a Cogoleto ma “con impatti sulla circolazione minimi”. L’inconveniente, risolto poco dopo le 19.00, ha interessato un Intercity e dieci regionali con ritardi fino a 20 minuti.