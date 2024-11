Treni, ancora un weekend di disagi per lavori. Niente fermata a Genova Pegli per i regionali

Genova. Proseguono i lavori del nodo ferroviario di Genova e quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche della stazione di Genova Pegli con l’innalzamento del marciapiede a servizio del binario 2.

Per consentire le attività programmate da Rfi è prevista la sospensione della circolazione dei treni, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia fra Cogoleto e Genova Voltri, dalle ore 16.00 di sabato 9 alle ore 24.00 di domenica 10 novembre. Inoltre dalle ore 21 di venerdì 8 novembre alle ore 5.30 di lunedì 11 novembre sarà inibito l’utilizzo del secondo marciapiede per cui i treni in direzione Genova non effettueranno fermata nella stazione di Pegli.

Dalle 16 del sabato a tutta la giornata di domenica i treni Intercity tra Ventimiglia/Savona e Milano, Torino o Roma e viceversa potranno essere effettuati con nuovo numero, subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o Ventimiglia. Sarà attivo un servizio con bus.

I treni regionali saranno interessati da cancellazioni totali o limitazioni di percorso tra Savona e Genova o tra Cogoleto e Genova. I canali di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con l’offerta modificata.

L’obiettivo dei lavori

L’insieme degli interventi del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova consentirà di incrementare i volumi di traffico dei treni passeggeri nell’area genovese oltre ai volumi del traffico merci.

Alla stazione di Genova Pegli sono in corso e programmati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per un investimento di circa un milione di euro con l’innalzamento del marciapiede al servizio del binario 2 a 55 cm dal piano binari – standard previsto a livello europeo per i servizi ferroviari metropolitani – per agevolare salita e discesa dai treni. Contestualmente verranno inseriti i percorsi tattili per non vedenti e tutto quanto necessario nel rispetto delle Specifiche Tecniche per l’Interoperabilità (STI) del sistema ferroviario UE, relative l’accessibilità per le persone con disabilità e a mobilità ridotta.