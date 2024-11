Tre eventi all’insegna dell’inclusione per Genova Capitale Europea dello Sport

Genova. Sport e inclusione: queste le parole chiave di tre eventi organizzati per Genova 2024 Capitale Europea dello Sport da Bic Genova, società che dal 1997 lavora in questo settore e all’insegna dell’inclusione sociale di persone con disabilità. Tre appuntamenti che vanno da una mostra dedicata a un forum a Palazzo Tursi, passando per un torneo di calcio integrato.

“Lo sport si conferma uno strumento fondamentale per l’abbattimento delle barriere, sia fisiche che culturali e in queste tre giornate lo dimostriamo ulteriormente – dichiara Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e Impianti sportivi del Comune di Genova – L’inclusione è uno dei valori fondanti del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport e ringrazio Bic Genova per aver voluto organizzare questo triplice evento in questo anno così speciale per noi”.

Per aprire il trittico di eventi, sarà allestita a Palazzo Tursi “SportAbility, la magia dello Sport”, una mostra sullo sport di tutte le abilità, curata da Cristina Corti: i cittadini avranno modo di scoprire come lo sport sia uno strumento di inclusione e unione, al di là di ogni barriera. La mostra sarà visitabile dal 25 novembre fino al 7 dicembre.

Il secondo evento, un torneo di calcio integrato, è in programma sabato 30 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, sui campi del Centro Sportivo San Biagio: molti giovani, di ogni abilità, avranno l’occasione di giocare insieme in una giornata di festa. Tra gli altri, parteciperanno anche gli atleti di Bic Genova, Insuperabili, Genoa for Special, Samp for Special, We Play Football e di numerose altre società calcistiche genovesi.

In occasione della giornata internazionale per le persone con disabilità, martedì 3 dicembre, dalle 10 alle 12, sarà organizzato a Palazzo Tursi il Forum “Sport e Disabilità: una sfida per la socialità“. Saranno presenti campioni, tecnici, dirigenti che porteranno le loro testimonianze: tra questi, i campioni paralimpici Francesco Bocciardo, Amanda Embriaco, Francesca Salvadè, sportivi impegnati nel mondo sociale quali Simone Spinelli e Christian Puggioni, il presidente di Bic Genova Marco Barbagelata e il delegato Figc Calcio Integrato Giulio Attardi.

“Bic Genova ha una vasta esperienza di organizzazione di attività ed eventi nel mondo dello sport inclusivo – dice Marco Barbagelata, presidente di Bic Genova – Ogni anno accompagniamo centinaia di ragazzi in tante attività sportive davvero preziose per loro e le loro famiglie e siamo davvero onorati di aver potuto regalare a Genova questi tre momenti importanti in un anno speciale come il 2024”.