Trasporto pubblico, le difficoltà di una mamma con passeggino danno il via alla battaglia per la “mobilità inclusiva”

Genova. Un passo avanti per una mobilità più inclusiva, equa e sicura. Il Municipio I Centro Est ha approvato all’unanimità una mozione che punta a rivedere il regolamento di Amt e garantire, così, maggiori tutele per i più piccoli e le loro famiglie.

La proposta è stata presentata dalla consigliera Francesca Coppola, lista Rossoverde, con l’appoggio dell’opposizione, e grazie al lavoro di Giorgio Righetti, consigliere di Genova Civica e presidente della prima commissione, è stato possibile lavorare direttamente con i tecnici di Amt, Alessandra Ramagli, responsabile comunicazione, e Paolo Robbiano, per aumentare il margine di applicabilità.

L’idea trae ispirazione dalla storia di Alexandra Borissova, giovane ricercatrice e mamma di tre bambini, che non ha mai rinunciato alla propria indipendenza e alla volontà di muoversi con i mezzi pubblici insieme ai figli, nonostante le difficoltà legate all’attuale regolamento.

“Tutto è iniziato con cose che sembrano banali e piccole: l’autista che non si accosta bene al marciapiede e non apre la seconda porta, o le persone che non vogliono spostarsi dallo spazio carrozzine – dichiara Alexandra Borissova – poi, studiando con un amico il regolamento dell’Amt e il codice civile e le leggi in tema di monopolio, nonché i regolamenti di trasporto urbano di altre città italiane e europee, ho capito che il problema non è solo mio, ma è di natura strutturale. Inoltre, i posti per i passeggini non sono segnalati, manca la segnaletica per le donne in gravidanza: sembra che i passeggeri più piccoli siano un po’ invisibili, nonostante la tragica morte di un bambino sul bordo di un bus quattro anni fa”.

La mozione è stata portata anche in comune dalla consigliera Francesca Ghio, anch’essa della Lista Rossoverde: “Crediamo che il cambiamento passi dalla collaborazione fra municipio e comune, unendo forze e visioni per raggiungere obiettivi concreti”.

“È stata proprio Alexandra a chiamarmi e a chiedermi come poter migliorare la situazione – spiega Francesca Coppola – abbiamo scritto insieme la mozione, lavorandoci mesi e ascoltando anche le opinioni di altri genitori, avvocati e approfondendo il tema con vari allegati”.

“La libertà di movimento deve essere garantita a tutti, senza esclusioni”, afferma ancora Coppola. Proprio ciò a cui mirano gli interventi previsti: tra questi, una revisione del regolamento Amt, consentendo un accesso più agevole ai passeggini senza obbligo di chiusura, una segnaletica dedicata per gli spazi riservati e l’inserimento del parametro di mobilità ridotta per l’acquisto di nuovi mezzi pubblici.

La giunta municipale avvierà ora un dialogo con Amt e gli organi competenti per rendere operative le proposte.

“Credo però fermamente che, invece di offendersi, sia importante chiedere aiuto, e sono una grande sostenitrice dell’uso dei mezzi pubblici. Sono molto onorata e profondamente commossa dall’attenzione e dalla comprensione dimostrate sia dal consiglio municipale che da Amt. Spero davvero che le cose possano migliorare”, conclude Borissova.