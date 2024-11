Traffico di cocaina e favori alla mafia: Silvano, Lo Piccolo e gli altri arrestati non rispondono al gip

Genova. Si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere Gabriele Silvano, Enrico Bomarsi, Salvatore Mario Lo Piccolo, Boris Jiampier Maruri Moreira, Victor Manuel Maruri Moreira e John Harold Ordonez Garcia, arrestati dalla Direzione investigativa antimafia lunedì.

Stamattina in carcere a Marassi si sono svolti gli interrogatori di garanzia ma nessuno ha voluto rispondere alle domande della pm Monica Abbatecola e della giudice, soprattutto in assenza di conoscere più compiutamente gli atti. Figura centrale dell’inchiesta è l’imprenditore della Valpolcevera Gabriele Silvano,

Difeso dall’avvocato Nicola Scodnik, è accusato di trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante di aver agevolato la cosca mafiosa Tommaso Natale di Palermo, di cui faceva parte il coindagato Salvatore Mario Lo Piccolo (difeso dall’avvocata Laura Razetto). Silvano è però accusato anche della detenzione di 4 pistole e quasi 600 proiettili e di estorsione nei confronti della ex moglie. Infine, secondo gli investigatori sarebbe a capo di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina di cui farebbero parte anche Enrico Bomarsi (avvocato Giuseppe Sciacchitano), il colombiano John Harold Ordonez Garcia (difeso da Mario Iavicoli) e i fratelli ecuadoriani Boris Jiampier Maruri Moreira, Victor Manuel Maruri Moreira.

Nella vicenda è indagato anche un avvocato genovese, S.F., difeso da Stefano Savi e Stefano Bonanni. La pm Monica Abbatecola ieri voleva interrogarlo, ma il legale si è avvalso anche lui della facoltà di non rispondere. E’ accusato di favoreggiamento nei confronti di Silvano per averlo supportato nel tentativo di eludere le indagini sul terreno di Palermo acquistato da un intermediario e che in realtà sostengono gli inquirenti apparteneva al clan dei Lo Piccolo che cedendolo a Silvano ne avrebbero evitato la confisca in seguito ad alcune condanne.