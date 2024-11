Controesodo, pomeriggio da bollino rosso per le autostrade genovesi: cantieri fissi su A12 e A26

Genova. Giornata da bollino rosso per le autostrade ligure, dove, nella giornata di oggi domenica 3 novembre, è previsto il controesodo per il lungo ponte di Ognissanti caratterizzato da una serie di splendide giornate di sole che hanno spinto molti turisti a raggiungere le riviere liguri.

Dopo le prime code avute già in mattinata dovute a cantieri inamovibili in A26, direzione nord, e in A12, direzione Genova, il culmine del traffico è previsto nel pomeriggio, tra le 16 e le 19, quando, secondo Autostrade per l’Italia è previsto il picco di viaggiatori in transito su tutte e quattro le autostrade genovesi.

Già venerdì 1 novembre si sono registrati accodamenti in direzione Livorno che hanno raggiunto i 10 km in corrispondenza di un cantiere di lavoro nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante all’altezza del km 41 dove si circola su una corsia per senso di marcia. Autostrade ha spiegato che si tratta di un cantiere inamovibile, per gli interventi di ammodernamento delle gallerie Sant’Anna, Santa Giulia, San Bernardo, Del Forno e del viadotto Valle Ragone: “Il programma è stato condiviso con gli Enti territoriali – ha fatto sapere Aspi – sono stati pianificati nel periodo dell’anno a minor traffico e prevedendo più interventi in contemporanea per ridurre al minimo il numero di cantierizzazioni e dunque i disagi”.