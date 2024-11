Torna “Puliamo il mondo”, appuntamento sabato mattina sulle alture di Marassi

Genova. Torna a Genova Puliamo il mondo, la campagna di citizen science di Legambiente giunta alla 32esima edizione che oltre alla cura dell’ambiente e delle nostre città quest’anno promuove anche al rispetto delle diversità, della giustizia, sociale e climatica.

L’appuntamento è per sabato 30 novembre alle 10.00 in piazzale Paul Valery, di fronte al capolinea del bus 37, dove si svolgerà un’azione di pulizia di passo Paolo Ceotto per prendersi cura di un sentiero dedicato alla memoria di un giovane partigiano e dei ragazzi della Cichero, grazie alla partecipazione dei parenti e di Giordano Bruschi, il partigiano Giotto che racconterà alcuni episodi della Resistenza e ricorderà alcune azioni compiute da Paolo Ceotto “Paolino”.

La pulizia di questo sentiero urbano sarà affiancata da un momento di analisi sull’origine dei rifiuti seguito da un confronto con i partecipanti sulle possibili azioni di prevenzione che possono essere messe in atto dalla comunità. Saranno proposti laboratori educativi e momenti di riflessione sui temi della raccolta differenziata e dell’impatto dei rifiuti sull’ambiente.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo a questo link oppure scrivere una mail a legambiente.polis@gmail.com indicando il numero di persone e specificando se saranno presenti minori.