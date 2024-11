Tonitto 1939 cerca giovani talenti per la sede di Campi: “Ambizioso piano di espansione”

Genova. Tonitto 1939, azienda leader in Italia nella produzione di sorbetti, gelati senza zuccheri aggiunti e gelati speciali (High Protein e Vegan), è alla ricerca di giovani talenti per la sede di Campi, Genova. L’azienda è pronta ad accogliere “nuovi talenti che desiderino contribuire allo sviluppo e alla crescita aziendale nelle principali aree operative, tra cui Assicurazione Qualità, Supply Chain & Purchasing, Export e Marketing & Trade Marketing”.

Nella nota stampa emergono i ruoli aperti alla selezione: “Nella funzione di Assicurazione Qualità, i giovani talenti avranno il compito di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti attraverso controlli efficienti ed efficaci, supportati da un’analisi integrata dei rischi. Per quanto riguarda Supply Chain & Purchasing, le attività opereranno nella selezione dei fornitori e nella pianificazione delle materie prime e del packaging, assicurando un flusso ottimale delle operazioni. Nel settore Export, il/la candidato/a supporterà il team nella ricerca di nuovi potenziali clienti a livello globale e nello sviluppo delle relazioni con i clienti esistenti. Infine, nel Marketing & Trade Marketing, l’attenzione sarà rivolta all’analisi del mercato e alla creazione di strategie di prodotto e canale/cliente, con l’obiettivo di generare valore per i clienti e i consumatori in tutto il mondo”.

“Negli ultimi due anni, assieme al Management Team e ai colleghi di tutti i reparti”, spiega Alberto Piscioneri, General Manager di Tonitto 1939, “abbiamo lavorato duramente per costruire un modello di organizzazione moderno e in grado di sostenere il l’ambizioso piano di espansione dei prossimi anni. Personalmente, sono molto orgoglioso di come tutta la Tonitto 1939 sia riuscita, in breve tempo e in un contesto complesso, a trasformarsi ed evolvere fondendo competenze e conoscenze storiche in una nuova organizzazione completamente rinnovata. Adesso è il momento per noi di consolidare il percorso, accelerare e aggiungere l’entusiasmo e le abilità di giovani talenti.”

“La realtà ligure e genovese cerca ragazzi/e che possano agire quotidianamente in quella che viene chiamata #Tonittitude -. si legge sempre nella nota stampa dell’azienda – l’insieme delle 5 competenze chiave che racchiudono il DNA aziendale: 1. Orientamento al risultato, 2. Teamwork, 3. Abilità nella gestione delle relazioni interpersonali, 4. Miglioramento continuo e 5. Imprenditività”.

Per tutti i giovani interessati a un’opportunità di stage presso Tonitto 1939, è possibile inviare la propria candidatura via e-mail a candidates@tonitto.com.