Testimonianze ricerca azioni, in prima assoluta il film su Carmelo bene firmato da Clemente Tafuri

Genova. Appuntamento il 16 novembre a Teatro Akropolis, ore 20:30, per la prima assoluta di LA PARTE MALEDETTA. VIAGGIO AI CONFINE DEL TEATRO: CARMELO BENE di Clemente Tafuri. Tra le figure più controverse del Novecento teatrale, Carmelo Bene racconta i fondamenti della sua arte e il conflitto irrisolvibile col sistema del teatro e della cultura. La sua parte maledetta riguarda il paradosso della creazione nel teatro come nel cinema, nella musica e nella poesia, ovvero l’inevitabile incompiutezza dell’opera rispetto a quanto si può intuire e vivere oltre la letteratura, il linguaggio e la rappresentazione. Il film, attraverso le sole parole di Carmelo Bene, si addentra nel paradosso dell’irrappresentabilità, evocando i grandi temi della filosofia (ispirati da Schopenhauer, Nietzsche e Giorgio Colli tra gli altri) illuminanti per il mondo del teatro e dell’arte più in generale.

Il film su Bene è parte di INCORPOREO. UNA GIORNATA DI STUDI in programma il alle 16:30 a Teatro Akropolis. Marco De Marinis, Piergiorgio Giacchè, Raimondo Guarino, Enrico Pitozzi ragionano intorno al tema della rappresentazione e della sua crisi: il corpo (la sua trasfigurazione, il divenire luogo del conflitto tra oltrepassamento e/o decostruzione del soggetto in contrapposizione al principio di identità), il linguaggio, il rapporto tra cultura e arte, tra origine e contemporaneità e, infine, la relazione tra il teatro e la performatività, sono gli argomenti a cui è dedicata questa giornata di studi. Temi che torneranno ogni anno ad arricchire il dibattito durante il Festival TESTIMONIANZE RICERCA AZIONI.

A seguire, presentazione di HELIOPOLIS. ARCHIVIO DIGITALE SULLE ARTI PERFORMATIVE a cura di Teatro Akropolis, con Luca Donatiello, Simone Dragone.

Fino al 24 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 a Palazzo Ducale è aperta al pubblico la mostra fotografica TEATRO AKROPOLIS. TESTIMONIANZE RICERCA AZIONI di LORENZO CROVETTO, ingresso libero.