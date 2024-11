Terzo Valico, un “open day” per visitare i cantieri: domenica 17 novembre le visite aperte ai cittadini

Genova. I cantieri del progetto unico Nodo di Genova/Terzo Valico aprono le porte al pubblico. Domenica 17 novembre sono previste visite guidate fino al cuore delle nuove linee, così da consentire di “toccare con mano l’avanzare dell’opera”, come ha fatto sapere il Gruppo FS Italiane.

L’iniziativa rientra nel progetto “cantieri parlanti“, un’operazione di trasparenza oltre che di informazione dedicata ai cantieri ferroviari e realizzata dal Gruppo FS Italiane con le società Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, insieme al General Contractor guidato da Webuild che realizza l’opera e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’open day prevede visite mattutine alla galleria Polcevera fino all’interconnessione del Terzo Valico e al Camerone sud di Valico e una pomeridiana con la visita al cantiere di Brignole all’interno delle nuove gallerie Colombo e San Tomaso, che costituiranno i due nuovi binari tra le stazioni di Brignole e Principe.

Tutte le visite avranno come punto di accoglienza e partenza il campo base di Genova Trasta, in via Trasta 1 (alle ore 9 o alle ore 13.30 con possibilità di lasciare la propria auto o moto) dove i responsabili dell’opera presenteranno, con il supporto di pannelli descrittivi, il progetto con focus sul nodo di Genova, verrà fornita l’informativa di sicurezza, distribuiti i DPI (casco e gilet) e si partirà per le nuove gallerie a bordo di pulmini dedicati che percorreranno le gallerie già realizzate pronte ad accogliere i binari.

Per accedere alle visite è necessario effettuare preventiva registrazione al link dedicato https://webuild.odoo.com/open-day-terzo-valico-2024 che, insieme al Qr code, è visibile nelle locandine distribuite e diffuse sul territorio genovese (file allegato).

L’iniziativa si inserisce tra le attività già realizzate di informazione tra cui l’infopoint multimediale attivo a disposizione presso la stazione di Genova Rivarolo con personale dedicato disponibile a raccontare ai cittadini i progetti e le opere del territorio, con aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dei lavori e i benefici che porteranno alla mobilità della rete genovese.