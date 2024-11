Taekwondo, ai campionati italiani Scuola Genova prima classificata

Settimo Torinese. Grandi successi per le società genovesi e liguri ai campionati italiani di taekwondo che si sono svolti il 16 e 17 novembre a Settimo Torinese.

La kermesse, dedicata alle specialità forme e del freestyle, ha riscontrato grande successo, con atleti da tutta Italia che si sono sfidati sotto gli occhi, tra gli altri, del Direttore Tecnico della nazionale maestro Notaro, sempre alla ricerca di nuovi talenti da introdurre nel team azzurro. Sul suo taccuino saranno certamente rientrati i nomi dei tanti atleti liguri presenti, a partire da Alessandro Carta, giovane stella della Scuola Genova capace di trionfare sia nelle forme, la branca più tradizionale del taekwondo che prevede l’esecuzione di tecniche codificate a simulare incontri contro più avversari, che nella specialità del freestyle, che unisce alla marzialità del taekwondo figure riprese dalla ginnastica eseguite a tempo di musica.

“Dietro questa medaglia ci sono anche due ore al giorno di allenamento costante, sia in palestra che nella mia cameretta, dove ogni giorno provavo e riprovavo i miei programmi. In gara ho affrontato, tra gli altri, il mio amico e compagno di palestra Emanuele Fugazza, che è finito al secondo posto. Lele è un mio grande amico ed è stata una grande ispirazione da quando ho iniziato, presto parteciperà con la Nazionale ai mondiali di Hong Kong e gli faccio davvero tanti auguri” dichiara Carta, che per la medaglia ha una dedica speciale: “Ai maestri Deneb, Diego e Michele che mi hanno aiutato fin dal primo istante, ma soprattutto a mia mamma e al mio padrino Benedetto, sono loro, ogni giorno, a portarmi agli allenamenti nonostante i tanti impegni. E poi al mio maestro Pietro Fugazza per aver insistito nel farmi ritornare al freestyle, specialità che avevo pensato di abbandonare un anno fa. Metà della mia medaglia spetta a lui”.

Per la Scuola Genova, oltre ai due ori di Alessandro Carta e all’argento di Fugazza, sono arrivate anche altre medaglie. Nelle forme bronzo per Chloè Scala e Simona Barletta, mentre nel freestyle oro per Federico Serain, Emanuele Fugazza, Filippo Di Vincenzo e Giada Urcioli; argento per Mylie Fengione e bronzo per Giorgia Gimelli, Mattia Giangioni e Ginevra Piga. Un bottino che permette alla società del maestro Fugazza di laurearsi campione d’Italia 2024 in questa disciplina. Sorrisi anche per la Hwasong, che rientra dalla trasferta piemontese con la medaglia d’argento di Veronica Monticelli e l’oro di Alessandro Grossi, alla sua prima affermazione a livello nazionale: “Un’emozione indescrivibile, ho lavorato sodo e i frutti si sono visti, è stata una grande soddisfazione. Festeggerò con i miei maestri di sport e di vita, i maestri Bruno e Barbara e alla mia compagna Chiara a cui dedico la vittoria. Da domani, poi, tornerò a lavorare in palestra con l’obiettivo di migliorarmi ancora e di mettermi alla prova anche in campo internazionale”.

Oro e titolo di campione italiano anche per il maestro Maurizio Cheli della Polisportiva Città dei Ragazzi. Cheli, già nel giro azzurro con il quale ha partecipato ai campionati europei del 2015, si è confermato ai vertici nazionali dimostrando come il talento poco abbia a che fare con l’avanzare dell’età: “Il mio segreto sta nella dedizione e nella costanza. Mi impegno a mantenere un equilibrio tra la preparazione fisica e quella mentale, anche nei momenti di maggiore stanchezza o difficoltà. Nel 2026 celebrerò i miei primi 30 anni di pratica sportiva e questo lungo percorso è stato costruito con impegno, disciplina e amore per questa arte marziale”.

La Città dei Ragazzi ha inoltre ben figurato nel parataekwondo, ottenendo il terzo post nella classifica per società grazie all’oro vinto da Joel Delgadillo, agli argenti di Renzo Caraccia e Tomamso Calvi e al bronzo di Emanuele Corda. In particolare, Delgadillo si conferma il più forte atleta di parataekwondo a livello nazionale per la quinta volta consecutiva: “Quando sono sul tappeto ed eseguo la mia forma mi sento me stesso, sono davvero felice di questo risultato. Il mio sogno è aprire una società per condividere la mia passione per il taekwondo a tanti ragazzi paralimpici. Oltre, ovviamente, a poter un giorno disputare le Olimpiadi”. Chiude il bottino di medaglie liguri ai campionati italiani la medaglia d’argento conquistata dall’Athletic School Tigullio con Francesco Mariani che, nel freestyle, chiude secondo dietro solo ad Alessandro Grossi in un podio a forti tinti liguri. Ora i riflettori del taekwondo si spostano sul combattimento, con gli assoluti cinture nere in programma il 30 novembre e 1 dicembre a Giugliano in Campania.

Alessandro Carta con la medaglia e il maestro Fugazza

Gruppo Scuola Genova con la coppa vinta a Settimo Torinese

Gruppo Città dei Ragazzi

Gruppo Hwasong

Mariani e Russo sul podio