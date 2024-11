Suv si schianta sull’autostrada A12 tra Chiavari e Lavagna: due ragazze ferite

Genova. Grave incidente stradale questa mattina all’alba sull’autostrada A12 tra Chiavari e Lavagna in direzione Levante.

Un suv per ragioni da accertare si è capottato dopo una carambola. A bordo due giovani donne di circa 25 anni. Hanno riportato traumi seri ma – si apprende dal 118 di Lavagna – sono vigili e coscienti. Dovrebbero essere trasportate all’ospedale San Martino in codice giallo. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenute la polizia stradale, i vigili del fuoco, l’automedica Tango 1 di Lavagna, la croce rossa di Chiavari e la croce verde di Chiavari.

L’autostrada è rimasta aperta ma sulla tratta si segnalano rallentamenti.