SuperbaNuoto convince al Trofeo Nico Sapio, nuovo record regionale per Elisa Maloni

Genova. SuperbaNuoto ha aperto la sua terza stagione agonistica con una partecipazione convincente al Trofeo Nico Sapio, tenutosi domenica scorsa alla piscina Sciorba di Genova vincendo la classifica Ragazzi e la Coppa Gardella e dimostrando il potenziale della squadra sia nelle categorie giovanili sia tra gli atleti più esperti.

Tra le performance degli atleti biancocelesti brilla il nuovo record regionale assoluto nei 200 metri dorso in vasca corta, stabilito da Elisa Maloni con un tempo di 2’07″60, migliorando il precedente primato (2’08″07) del 2023.

«Prima uscita di rilievo nazionale piuttosto convincente, sia per i grandi che per i più giovani – commenta Cristiano Guerra, direttore tecnico SuperbaNuoto – Sei dei nostri atleti hanno usato questo appuntamento come ultima prova di avvicinamento ai Campionati Assoluti invernali di questa settimana».

«Sono molto soddisfatto di come sia iniziata la nostra terza stagione sportiva – aggiunge il presidente di SuperbaNuoto Massimiliano Mantovani – Dopo il nostro contest, il Trofeo Nico Sapio ha fornito buoni riscontri sul gruppo e ci ha visto vittoriosi sia nella classifica Ragazzi sia nella Coppa Gardella, dedicata al compianto dirigente del nuoto ligure. I nostri ragazzi più grandi hanno dimostrato di essere pronti a fare bella figura ai prossimi campionati di Riccione mentre come squadra, il prossimo appuntamento di rilievo sarà la Coppa Brema, che ci vedrà purtroppo in trasferta a Torino, poiché il nostro comitato non ha previsto l’organizzazione dell’evento in sede».

Il progetto SuperbaNuoto continua a crescere con entusiasmo, consolidando la sua posizione tra le eccellenze del nuoto ligure e nazionale.