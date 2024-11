Malore per una subacquea di 35 anni durante un’immersione sulla Haven

Arenzano. Intervento dei soccorsi, via mare e via elicottero, nel primo pomeriggio di questo venerdì 1 novembre a largo di Arenzano per una subacquea colta da malore durante un’immersione al relitto della Haven.

La donna, una turista straniera di 35 anni, era sul posto con un diving. Si è immersa una prima volta e poi, dopo un lasso di tempo considerato sufficiente, una seconda volta: poco dopo aver superato i 50 metri di profondità a iniziato a sentirsi male ma è riuscita a riemergere da sola.

Tornata a riva nel pomeriggio, e allertati intanto i soccorsi, la 35enne è stata stabilizzata dai sanitari dell’automedica del 118. Sul posto anche la guardia costiera, i vigili del fuoco e la Croce Rossa Ponente che hanno accompagnato la donna all’eliporto della Pineta per il trasporto al San Martino.

La donna è stata ricoverata in codice rosso, il più grave, dovrà restare in camera iperbarica per il trattamento stabilito per chi abbia avuto embolie o altri scompensi dovuti al cambio di pressione.