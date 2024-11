Spara a salve dalla finestra per gioco, arriva la polizia e trova la droga: arrestato cinquantenne

Genova. Si è sporto dalla finestra e ha iniziato a sparare a salve per divertirsi con gli amici, ma ha finito per attirare l’attenzione dei vicini, che allarmati hanno chiamato la polizia. E quando le volanti sono arrivate e lo hanno rintracciato gli hanno trovato addosso non solo la scacciacani, ma anche 4 etti di hashish.

Tutto è iniziato la notte scorsa in via Isonzo, a Sturla, a finire in manette un 50enne genovese accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La chiamata è arrivata al 112 in serata, alcuni residenti della zona hanno denunciato di avere sentito colpi di arma da fuoco. Sul posto sono arrivati i poliziotti, cui è stato riferito che un uomo era appena fuggito dal condominio.

All’interno dell’appartamento erano presenti un 39enne e un 29enne, che confermato detto di aver trascorso la serata in compagnia di un amico (quello poi scappato) e e di aver sparato qualche petardo. A seguito di controllo però sono state trovate nell’immondizia due scatole di colpi a salve, mentre sotto la finestra erano presenti nove bossoli. Il proprietario dell’appartamento ha allora ammesso che il 50enne, per divertimento, aveva sparato fuori dalla finestra con una pistola scacciacani per poi fuggire, portandola con sé, non appena aveva capito che i condomini avevano chiamato il 112.

Nell’abitazione sono stati anche trovati più di 150 grammi di derivati della cannabis, e i due sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente in concorso. Nel frattempo un’altra volante ha rintracciato l’uomo fuggito, che ha accompagnato i poliziotti sul suo posto di lavoro, dove aveva nascosto lo zaino con la scacciacani. All’interno però, oltre alla pistola a salve e 43 cartucce, hanno trovato anche quattro panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 4 etti. L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.