Strappa il cellulare dalla mano di una donna e fugge: 28enne inseguito e fermato dai passanti

Genova. Ha strappato il cellulare a una donna ieri sera in via Fieschi ed è fuggito inseguito da due passanti che sono riusciti a bloccarlo. Sul posto è arrivato anche un poliziotto fuori servizio e poi le volanti della polizia.

E’ successo intorno alle 23. Il ladro, un 28enne genovese, è stato arrestato in flagranza per furto con strappo. E per lui, hanno scoperto i poliziotti, una volta risaliti alla sua identità, non è certo la prima volta.

Solo nell’ultimo anno il 28enne era già stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere, sempre per furti e scippi. Era uscito l’ultima volta a luglio da Marassi. E solo qualche ora prima dell’arresto, nel pomeriggio di ieri, a Di Negro era stato pizzicato a rubare merce da un supermercato a San Benigno per 125 euro.

Era stato denunciato a piede libero. Poi in serata è arrivato l’arresto che è stato convalidato questa mattina dal giudice.