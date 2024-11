Sprechi alimentari, Amiu (con Renata Briano) alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR) 2024

Genova. AMIU Genova rinnova il suo impegno per l’ambiente e la sostenibilità partecipando alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2024, edizione dedicata quest’anno alla riduzione degli sprechi alimentari.

La SERR è una elaborata campagna di comunicazione ambientale che si propone di sensibilizzare i cittadini ad una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli, promuovendo la realizzazione di iniziative sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti nel corso di una sola settimana nel mese di novembre.

Per l’edizione di quest’anno, dal 16 al 24 novembre, AMIU ha scelto di collaborare con la nota food blogger genovese specializzata nella cucina antispreco Renata Briano. Sono stati ideati e creati tre video tutorial per la diffusione sui canali social e sul sito dell’azienda, del comune di Genova e della Città Metropolitana: il primo è uscito lo scorso venerdì e fornisce consigli pratici e divertenti per fare una “spesa intelligente” – dall’organizzazione della lista della spesa fino a piccoli trucchi per evitare acquisti superflui e gestire meglio la conservazione dei prodotti freschi, primo passo essenziale nella prevenzione degli sprechi alimentari – , gli altri due video sono dedicati ad alcune semplici ricette per il riutilizzo degli avanzi di cibo e dimostrano come la creatività in cucina possa ridurre significativamente la quantità di rifiuti alimentari generati.

«La partecipazione di AMIU Genova alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e della lotta agli sprechi – ha dichiarato il Presidente di AMIU Genova Giovanni Battista Raggi. – Ogni piccolo gesto di consapevolezza, come fare una spesa più attenta o riutilizzare il cibo avanzato, contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere uno stile di vita più sostenibile. Con queste iniziative, vogliamo dimostrare tutti possiamo ridurre gli sprechi, ogni giorno.»

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nasce all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE).

A questo link, il primo video pubblicato.