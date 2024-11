Spray al peperoncino in classe, cinque intossicati alle scuole serali

Genova. Cinque intossicati al pronto soccorso e lezioni sospese al corso serale per adulti del Vittorio Emanuele Ruffini, istituto tecnico in largo Zecca a Genova.

L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 novembre, sarebbe dovuto a cause accidentali. Una studentessa, ha spruzzato dello spray al peperoncino, di quelli destinati alla regolare vendita, e altri compagni di corso hanno iniziato a tossire.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, i carabinieri, per accertare quanto accaduto. Lo spray poteva essere stato spruzzato per fermare un’aggressione ma secondo i primi rilievi la ragazza avrebbe spruzzato la sostanza per sbaglio, o forse per una goliardata.

Le cinque persone finite al pronto soccorso, tra cui la giovane, non sono in gravi condizioni.