Genova. Presentato questa mattina nella sede del Gruppo Sportivo Aragno, che gestisce la piscina Acquacenter i Delfini sulla Fascia di rispetto di Pra’, il progetto del nuovo Splash park che sarà realizzato, in vista della prossima estate, nell’area adiacente all’attuale impianto natatorio. Realizzato dallo studio Dodi Moss srl, il progetto si articola su una superficie di 3100 metri quadri e prevede la realizzazione, su vari livelli, di diverse aree tematiche: la piscina laguna, due castelli, scivoli, fiume in corrente, oltre ai giochi, il solarium e una zona ristoro con bar e ristorante.

L’area, che attualmente fa parte dei giardini Dapelo, entrerà quindi nella concessione dell’impianto, e sarà accessibile attraverso bigliettazione, con una formula doppia che comprende l’acquisto di ingresso singolo allo Splash park oppure a tutto l’impianto dell’acquacenter. I lavori veri inizieranno nelle prossime settimane, per terminare, stando alle previsioni, entro la prossima stagione estiva.

Il nuovo parco acquatico ospiterà una piscina con profondità variabile fino al mezzo metro, scivoli e cannoni d’acqua per i più piccoli, area solarium, chiosco bar e spogliatoi. “Nel progetto abbiamo conservato tutte le alberature già presenti nell’area rispettando la geometria del parco – spiega Matteo Rocca, progettista della Dodi Moss srl – il parco introduce quindi una nuova tipologia di esperienza per i cittadini, con uno spazio dedicato anche ai genitori che potranno osservare in tranquillità i propri figli giocare.

“Dalla prossima estate la delegazione di Pra’ avrà un’area dedicata alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi che qui troveranno un mix di divertimento e sport – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi – è un progetto molto ambizioso che arricchisce la Fascia di Rispetto, un’area che, tassello dopo tassello, sarà sempre più frequentata non solo dagli appassionati di sport, ma anche da famiglie e giovani anche di altri quartieri”.

Il nuovo Splash Park di Pra’

“Lo splash park di Pra’ – sottolinea il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza – si aggiunge alla già vasta e attrezzata Fascia di Rispetto, innalzandone ulteriormente la varietà e la qualità, consolidando la visione di “Cittadella dello Sport” e dello svago di una realtà che sta assumendo sempre maggiore rilevanza per tutta la città”.

L’idea è nata nel 2017 appena terminata la costruzione della vasca esterna, la piscina Diamante, ma il progetto concreto è arrivato nel 2022. “Abbiamo immaginato – spiega Marco Ghiglione, direttore del Gruppo Sportivo Aragno, che gestisce la piscina Acquacenter i Delfini – di prolungare lo spazio dedicato alle famiglie, integrandolo all’attuale parco verde con una nuova area che si sviluppa su 3000 metri quadrati, ma le sfide economiche post-COVID e l’aumento dei costi energetici hanno rallentato il disegno. La svolta è arrivata grazie all’incontro con il costruttore Capogreco, che ha permesso di riprendere e portare a termine l’iter. In meno di due anni, il progetto ha preso forma e siamo determinati a inaugurare il prossimo luglio la nuova area”.

La piscina, come stabilimento, è stata inaugurata nell’agosto del 2006, fu realizzata come simbolo del nuovo porto di Prà, a compensare la perdita della spiaggia. Da allora, il complesso si è notevolmente ampliato: dal 2006, quando venne aperto al pubblico con un ampio solarium di oltre 1.000 metri quadrati, fino al 2017, anno in cui è stata aggiunta una nuova piscina a spiaggia e ampliato lo spazio verde circostante con un nuovo punto ristoro.