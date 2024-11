Spaccio e rapine, il maxi controllo dei carabinieri: 5 arresti nel centro storico di Genova

Genova. Dalla scorsa serata fino alle prime ore di questa mattina, sono stati intensificati i controlli dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Genova Centro nella zona compresa tra i vicoli, via XX Settembre, via San Vincenzo e la Stazione Brignole. Secondo quanto comunicato in una nota stampa dell’Arma, sarebbero state individuate ed arrestate 5 persone, di età compresa dai 20 ai 50 anni, poiché colpite da ordini di carcerazione per avere commesso reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, rapine e scippi, commessi a Genova nell’ultimo anno.

Durante l’attività è stato denunciato un 18enne libico per furto e indebito utilizzo di carte di pagamento poiché, dopo aver forzato la serratura della portiera lato guida di un’’autovettura (parcheggiata in zona porto antico) di proprietà di un 20enne turista olandese, avrebbe asportato dal suo interno una borsa contenente denaro, documenti ed una carta PostePay, con la quale avrebbe effettuato diversi acquisti. Fermato e perquisito, è stato ritrovato in possesso della carta che aveva celato nel proprio portafoglio.

Nel Levante, in particolare a Rapallo, Santa Margherita Ligure e Chiavari, sono stati effettuati nella tarda serata/nottata numerosi posti di controllo per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. 40 conducenti di autovetture sono stati sottoposti ad alcoltest, 6 dei quali sono risultati avere un tasso alcolemico nettamente superiore a quello consentito per legge, per cui sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Le patenti di guida sono state ritirate.