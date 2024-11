Doppia “spaccata” in centro: due colpi tra via San Vincenzo e largo Zecca

Genova. Dopo il centro storico e il ponente genovese, le “spaccate” si spostano in centro. Nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha infranto la vetrina del negozio Humana Vintage, in via San Vincenzo, e quella di un altro negozio in via Bensa, zona largo Zecca, utilizzando con tutta probabilità un tombino. tecnica che era già stata utilizzata per mettere a segno altri colpi del tutto simili in altri quartieri della città.

A chiamare il 112 sono stati i dipendenti del negozio al loro arrivo per l’apertura, venerdì mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le loro testimonianze. I ladri, forse disturbati, non sono riusciti a entrare nel negozio e non hanno portato via nulla, ma la vetrata dell’ingresso è distrutta.

Nelle prossime ore verrà presentata la denuncia e verranno anche forniti i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nel negozio, che potrebbero avere immortalato la scena. Si tratta, come detto, di uno dei tanti episodi simili che si sono verificati negli ultimi tempi in città.

La massima concentrazione tra la fine del 2023 e inizio 2024, quando sono stati presi di mira negozi, ristoranti e altre attività commerciali nella zona del centro storico e poi a Sestri Ponente e a Cornigliano. Nella stragrande maggioranza dei casi il danno provocato alle vetrine è stato più ingente delle somme portate via.