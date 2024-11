Sorpreso a rubare in un ristorante di corso Italia: in manette 51enne pluripregiudicato

Genova. E’ stato sorpreso da un dipendente del ristorante Da Giacomo di corso Italia mentre frugava nel locale. All’arrivo dei poliziotti della volante Foce il ladro, un italiano di 51 anni pluripregiudicato, è stato trovato in possesso di 3 orologi da polso, una collana, un paio di occhiali da sole di marca ed un tablet, tutto appartenente al proprietario del ristorante. Per entrare nel ristorante aveva forzato una finestra

A seguito degli accertamenti, è emerso inoltre che il 51enne aveva violato la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Ventimiglia, a cui era sottoposto e qualche giorno fa era già stato denunciato per il possesso ingiustificato di grimaldelli. A fermarlo era stata una volante del commissariato Centro mentre l’uomo si aggirava tra le auto in via Bertani

L’arrestato, dopo la direttissima di questa mattina, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere.