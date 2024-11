Iniziativa

Solidarietà, domani raccolta di sangue in via Garibaldi per i dipendenti del Comune di Genova, giunta e consiglieri

L'iniziativa si terrà dalle 8 alle 12 in via Garibaldi ed è rivolta ai componenti del Consiglio e della Giunta comunale e a tutti i dipendenti in servizio a Palazzo Tursi.