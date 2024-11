Il Comune di Genova vince lo “Smartphone d’Oro” per la comunicazione social del Piano Caruggi

Genova. Il Comune di Genova ha vinto il premio “Smartphone d’oro 2024” dell’associazione P.A. Social, nella categoria “Servizi pubblici”, a pari merito con Inps e Ater di Matera.

Il progetto candidato, proposto dalla Direzione di Area sviluppo economico e promozione con la collaborazione della Direzione Comunicazione e Grandi Eventi, riguardava la strategia, il piano di comunicazione e l’attività social del Piano Integrato Caruggi, ovvero il progetto di rilancio e riqualificazione del centro storico.

Si tratta del secondo “Smartphone d’oro” consecutivo per il Comune di Genova dopo quello aggiudicato nel 2023 nella categoria “Enti pubblici”: “Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che testimonia la qualità dei servizi e delle progettazioni digitali specifiche che il nostro personale è in grado di erogare quotidianamente alla cittadinanza e a tutto il pubblico italiano e non solo”, ha detto l’assessora comunale ai Servizi Civici, Personale e Informatica Marta Brusoni.

“Siamo molto felici di questo premio – ha aggiunto l’assessore comunale ai Centri storici Mauro Avvenente – che riconosce l’innovatività e l’efficacia della comunicazione diffusa dal Comune per informare i nostri concittadini e tutto il Paese del nostro lavoro di rigenerazione e valorizzazione del centro storico attraverso il Piano Integrato Caruggi”.

La giuria dello “Smartphone d’oro” ha apprezzato la struttura del piano di comunicazione puntando i fari su una “nuova identità visiva personalizzata, la creazione della sezione dedicata sul sito istituzionale, il piano di comunicazione social organico e un palinsesto di eventi”. Il Comune di Genova dal canto suo ha puntato su una rubrica settimanale strutturata con contenuti diversi in base alla piattaforma su cui vengono pubblicati per raccontare il Piano Integrato Caruggi, l’avanzamento delle azioni intraprese e l’impatto che esse hanno sul territorio.

Tutte le attività di comunicazione inerenti il Piano Integrato Caruggi vengono abitualmente diffuse sui canali Genoa Municipality attraverso le piattaforme social Facebook, Instagram, LinkedIn, X e, talvolta, anche YouTube. Lo “Smartphone d’Oro”, creato dall’Associazione P.A. Social, la prima associazione italiana per la comunicazione e informazione digitale, nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche, a livello nazionale, di comunicazione, informazione e servizi ai cittadini, attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat e intelligenza artificiale.