Sicurezza stradale, questa sera il flash mob di GenovaCiclabile e di altre associazioni

Genova. A seguito della manifestazione che si è tenuta a Roma domenica 17 novembre, #genovaciclabile, Fiab Genova, Legambiente e le associazioni sotto elencate organizzano un flash mob per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza.

L’appuntamento oggi, lunedì 18 novembre, alle 18.30 sotto al palazzo della prefettura in via Roma.

“Perché siamo arrabbiati? – dicono le associazioni – il nuovo codice della strada che sta per essere approvato in via definitiva al Senato, porta nuove difficoltà per gli utenti deboli della strada, inoltre Genova è prima in Italia per numero di investimenti di pedoni, seconda per numero di incidenti e feriti rispetto al numero degli abitanti, e nonostante ciò, l’amministrazione si dichiara soddisfatta dei risultati ottenuti”.

“Le famiglie delle vittime della strada non sono state ascoltate veramente, e nel nuovo codice della strada non troviamo nessuno dei punti discussi”, concludono le associazioni che organizzano e che saranno presenti al flash mob.

Le associazioni che aderiscono all’iniziativa

#genovaciclabile

Fiab Genova

Legambiente Liguria

Triciclo Bimbi a basso impatto

Famiglie senz’auto

Greenpeace gruppo locale Genova

Cicloriparo

Bicibusauro

Extinction Rebellion

Genova women bike ride

Comitato Pegli Bene Comune

Comitato San Fruttuoso

Comitato regionale Ligure FCI

Comitato Lungomare Canepa

Ecoistituto Genova e Reggio Emilia

Genova solving for all

Comitato Tutela ambiente centro ovest

Associazione Comitato Acquasola

Circoliamo Sampierdarena

Monte Gazzo Outdoor

Monte Fasce Bike Group

Medici per l’ambiente (isde Genova)

Fridays for Future

Mobige