Varese Ligure. Si è ustionato in casa per motivi ancora da chiarire in modo grave, al volto.

Un uomo di 38 anni questo pomeriggio poco prima delle 17 ha avuto un incidente domestico e si è ustionato in modo grave tanto da dover essere soccorso dall’elicottero Grifo per accelerare le procedure di trasporto al Centro grandi ustionati del Villa Scassi.

Sul posto anche l’automedica del 118 e la pubblica assistenza San Pietro Vara.