Sestri Ponente, verso l’apertura serale del Park Oriani per il rilancio del Teatro Verdi

Genova. Il Comune proverà ad avviare una trattativa con i gestori del parcheggio di piazza Oriani, a Sestri Ponente, per garantire l’apertura nei festivi e in orario serale. L’impegno è stato preso nel corso dell’ultimo consiglio comunale dall’assessore Matteo Campora, che in risposta a un’interrogazione del consigliere di Azione Lorenzo Pasi ha confermato come il parcheggio sia fondamentale per il rilancio dello storico Teatro Verdi, da poco passato a nuova gestione dopo anni di crisi.

Un passo indietro: il Park Oriani ha una capienza di 180 posti auto ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 20:30, mentre resta chiuso nei giorni festivi. Chi vuole assistere agli spettacoli serali del teatro – che ha anche una programmazione cinematografica – non può dunque usufruirne. Il problema, come ha sottolineato anche Pasi, si presenta anche per chi arriva a Sestri Ponente per lo shopping, soprattutto nel periodo natalizio.

“La convenzione risale al 1998 ed è stata fatta male – ha ammesso Campora – si tratta di un accordo che non ha individuato vincoli per concessionario, e i termini non avevano previsioni a lungo termine. Ai tempi la Regione aveva contribuito con un milione e 700mila lire, e la convenzione siglata prevedeva la costruzione e la gestione della struttura per 60 anni. Abbiamo contattato il gestore del Park Oriani e abbiamo verificato una disponibilità all’apertura in orari serali per aiutare gli utenti del teatro”.

La questione, ha concluso Campora, è economica, visto che il parcheggio (di proprietà della stessa società che ha in gestione anche il Park di Piccapietra) resta in attivo solo se almeno 80 dei 180 posti auto sono occupati: “In passato è stata chiesta l’apertura straordinaria per 100 giorni all’anno – ha detto, riferendosi alla gestione precedente di Giunio Lavizzari Cuneo, che per primo aveva sollevato il problema – io sono convinto che possiamo trovare la quadra, organizzareno un incontro con il titolare entro una decina di giorni”.