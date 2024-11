Sestri Levante, torna il Saloncino dell’Orientamento per scegliere la scuola superiore

Sestri Levante. Scegliere la scuola superiore è un momento importante per ogni studente e famiglia. Per questo motivo, il Comune di Sestri Levante, in collaborazione con Sentiero di Arianna, lo Sportello Informagiovani e con il supporto di Mediaterraneo Servizi, organizza il Saloncino dell’Orientamento.

L’evento, dal titolo Pensa, credi, sogna e osa, si terrà mercoledì 27 novembre dalle 14.30 alle 18 nella Sala Agave, nell’ex Convento dell’Annunziata. È pensato per supportare gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie nella scelta della scuola superiore, mettendoli in contatto diretto con le comunità scolastiche del territorio: non solo docenti, ma anche studenti, in un confronto informale e autentico.

“Questo Saloncino – spiega Stefano Aliquò, referente di Sentiero di Arianna e coordinatore delle Politiche Giovanili del Distretto 16 – vuole essere un momento di incontro concreto e utile per aiutare famiglie e ragazzi a scegliere consapevolmente. Il nostro compito non è dire ai giovani cosa fare, ma fornire loro strumenti e contesti per esplorare le proprie passioni e capacità, lasciandoli liberi di decidere. Ragazzi, seguite il vostro cuore, scegliete ciò che vi incuriosisce e vi appassiona. Non fatevi influenzare dalle mode o dalle scelte degli altri, perché il vostro percorso è unico”.

“Anche quest’anno il Saloncino dell’Orientamento rappresenta un’importante appuntamento per studenti e famiglie di scoprire le opportunità che il futuro scolastico può offrire: un momento fondamentale per compiere una scelta consapevole sul proprio percorso di studi, una decisione che influenzerà il cammino verso il mondo del lavoro. Decidere quale scuola frequentare è un processo spesso complesso, che porta con sé ansie e aspettative che, in alcuni casi, rischiano di non essere soddisfatte. Per questo motivo, partecipare a giornate come quella in programma il 27 novembre al Convento dell’Annunziata e lasciarsi guidare, diventa essenziale per orientarsi con maggiore chiarezza nel variegato panorama dell’istruzione”, commenta l’assessore all’Istruzione e politiche per l’infanzia, Maura Caleffi.

Il Saloncino ospiterà 12 istituti superiori ed enti di formazione del territorio, offrendo la possibilità di conoscere da vicino i vari percorsi scolastici disponibili. Sarà inoltre presente un point Informagiovani, dove studenti e genitori potranno ricevere supporto pratico e consigli utili per una scelta più consapevole da discutere poi insieme a casa.

L’evento è gratuito e rappresenta un’opportunità unica per informarsi, confrontarsi e fare chiarezza su una decisione fondamentale per il futuro.

Per maggiori informazioni: e-mail: informagiovani@comune.sestri-levante.ge.it; Stefano Aliquò: stefano.aliquo@sentierodiarianna.org.