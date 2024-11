Sestri Levante, prevista chiusura diurna al traffico in località San Bernardino per asfaltature

Sestri Levante. A partire da lunedì 25 novembre e fino a venerdì 29 novembre, la strada di località San Bernardino, nel tratto compreso tra l’inizio della frazione e l’incrocio con Villa Scorza, sarà chiusa al traffico tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 17 per consentire alcuni lavori di asfaltatura.

Saranno garantiti il transito ai veicoli dei residenti, ai mezzi di soccorso e della polizia stradale. Contestualmente, negli stessi giorni e orari, sarà vietata la sosta in Via Fabbrica e Valle, nei parcheggi situati sotto il viadotto autostradale, a causa del posizionamento di un container per la raccolta temporanea del materiale di risulta.

L’intervento, a carico di Edison Next, riguarda il ripristino di uno scavo realizzato nel 2018 per la posa di un cavidotto per la rete di illuminazione pubblica. Il tratto interessato dai lavori, lungo circa 300 metri e largo 50 centimetri, sarà oggetto di scarificazione meccanica del manto stradale e della posa di nuovo asfalto. L’andamento dei lavori sarà subordinato alle condizioni meteo: in caso di maltempo, l’intervento sarà posticipato al primo periodo utile.