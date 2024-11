Sestri Levante, iniziate le opere propedeutiche all’installazione di 12 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Sestri Levante. Sono iniziati la scorsa settimana i lavori propedeutici all’installazione di 12 colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Sestri Levante, un’iniziativa fondamentale per supportare la mobilità sostenibile. Le nuove colonnine elettriche saranno posizionate a partire da gennaio 2025 e saranno operative 24 ore su 24, sette giorni su sette, per permettere la ricarica a chiunque in qualsiasi momento della giornata.

Entro la fine del mese di novembre, in totale, saranno predisposte le prime 7 stazioni per 8 colonnine di ricarica, 4 per la ricarica rapida (fast) e 4 per la ricarica accelerata (quick) in punti strategici della città, tra cui via G. Caboto, via Salvi, piazza della Stazione, via Emilia, via Fascie, via Gramsci, via Mons. Vattuone.

Le colonnine saranno equipaggiate con prese di ricarica adatte a soddisfare le esigenze di diversi modelli di veicoli elettrici. La potenza erogabile dalle singole colonnine andrà da 22 kW fino a 100 kW.

Ogni colonnina di ricarica fast sarà dotata di un’interfaccia utente con display multilingue e una guida intuitiva per semplificare tutte le fasi della ricarica, dall’identificazione dell’utente all’abilitazione della colonnina, fino alla conclusione e registrazione dell’operazione. Per tutte le colonnine, sia quick che fast, gli utenti potranno gestire le operazioni tramite smartphone o tessera identificativa (RFID), utilizzando un’applicazione gratuita compatibile con dispositivi iOS e Android. Questa app consentirà di individuare le stazioni disponibili su mappa, monitorare il processo di ricarica da remoto, effettuare prenotazioni e verificare i costi e i pagamenti in tempo reale.

Gli stalli di sosta saranno esclusivamente riservati ai veicoli elettrici per il tempo necessario alla ricarica. Nelle stazioni quick, con potenza fino a 22 kW, la sosta sarà consentita dalle 07:00 alle 23:00 per un massimo di un’ora oltre il tempo di ricarica, dalle 23:00 alle 07:00 questo limite non sarà applicato. Nelle stazioni di ricarica veloce e ultraveloce, invece, sarà consentita la sosta solo per un massimo di un’ora oltre il tempo di ricarica, senza eccezioni.

“Questa iniziativa si inserisce in un piano di sviluppo sostenibile volto a migliorare la qualità dell’aria e a promuovere l’adozione di veicoli elettrici, offrendo ai cittadini e ai visitatori una rete di ricarica efficiente e accessibile”, commenta l’assessore all’Ambiente, Valentina Armanino.