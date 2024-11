Donna travolta da uno scooter a Sestri Levante: grave al San Martino

Sestri Levante. Incidente nel pomeriggio di sabato a Sestri Levante, in via Fascie, dove una donna è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada.

Lo scontro si è verificato poco dopo le 17. La donna, ferita in modo grave, è stata soccorsa dall’automedica inviata sul posto dalla centrale del 118 di Lavagna e dall’ambulanza della Croce Verde di Sestri Levante e accompagnata in codice rosso all’ospedale San Martino.

Le due persone a bordo dello scooter, entrambe finite a terra, sono state invece accompagnate dalle ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna in codice giallo. Non sono in gravi condizioni.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale di Sestri Levante per i rilievi.