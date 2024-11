Sestri Levante ComuneCiclabile per il settimo anno consecutivo

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante per il settimo anno consecutivo è ComuneCiclabile per la Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Il presidente Marco Veirana e alcuni soci di Fiab Tigullio hanno consegnato ufficialmente la bandiera di riconoscimento al sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e all’assessore all’Ambiente Valentina Armanino.

Si tratta del settimo anno consecutivo in cui Sestri Levante riceve questo riconoscimento, a conferma dell’impegno della città nella promozione della mobilità sostenibile e nello sviluppo di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta.

Fiab ha attribuito a Sestri Levante una valutazione di 3 bike smile, riconoscendo alla città un ottimo grado di ciclabilità. Sestri Levante si conferma, così, tra i 180 Comuni italiani che garantiscono elevati standard per chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano o per il tempo libero.

L’amministrazione comunale considera la rigenerazione delle piste ciclabili cittadine una priorità strategica: nei prossimi mesi l’attenzione sarà concentrata su una progettazione organica e integrata, volta a migliorare i collegamenti tra i quartieri e a potenziare l’intera rete ciclabile del territorio.

“Questo riconoscimento – sottolinea il sindaco Francesco Solinas – è motivo di orgoglio per la nostra città e uno stimolo a proseguire con maggiore determinazione nel percorso di sviluppo di una mobilità sostenibile e inclusiva. Sestri Levante continuerà a lavorare per essere una città sempre più a misura di bicicletta”.

“Continuando la politica di costante confronto con i cittadini e le realtà locali, la prossima settimana è in programma un incontro con Fiab Tigullio e le altre associazioni di categoria attive sul territorio per approfondire le necessità della nostra città, anche in previsione della partecipazione del Comune al bando ministeriale Bici in Comune che ci potrebbe consentire di rivedere e ripensare la nostra rete ciclabile”, aggiunge l’assessore Valentina Armanino.