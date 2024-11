Sestri Levante, alberi tagliati sul lungomare: “Presentavano gravi problemi strutturali”

Sestri Levante. Nella giornata di ieri, mercoledì 27 novembre, sono iniziati gli interventi sulle alberature e le piante ad alto fusto a Sestri Levante. Le attività, dal valore complessivo di 51.600 euro, rientrano nel programma comunale di gestione e manutenzione del verde pubblico, con particolare attenzione alla sicurezza e alla cura delle piante.

Gli interventi prevedono sia la rimozione di rami secchi sia purtroppo l’abbattimento di alcuni alberi, in seguito a un accurato programma di monitoraggio della stabilità delle piante. Alcuni esemplari sono stati analizzati visivamente, mentre altri hanno richiesto approfondimenti diagnostici tramite strumenti specifici. Gli alberi che sono risultati instabili a causa di gravi difetti strutturali o problemi fitosanitari sono stati inseriti nel programma di abbattimento per garantire la sicurezza pubblica. Infatti, il progetto include la rimozione di alberi maturi localizzati in viali e parchi cittadini: si tratta di piante deteriorate da patologie o che presentano danni tali da rendere indispensabile il loro abbattimento.

Recentemente si è intervenuti sul lungomare di Riva Levante, nella zona di via Colombo, dove si è proceduto alla potatura del filare di palme della passeggiata e ieri, oltre ad interventi di potatura lungo esemplari di palme su via Fascie, si è abbattuto l’esemplare di pino d’aleppo sul lungomare di Sestri Levante nella zona compresa tra l’Hotel Nettuno e il Grande Albergo. Il pino, monitorato per due anni con analisi specifiche (dendropenetrometro e prove di trazione), presentava gravi problemi strutturali. La sua stabilità era compromessa sia dal sito di impianto, eccessivamente irrigato, sia dal rischio elevato legato all’alta frequentazione della zona. Inoltre, l’albero era in pessime condizioni di salute, con infezioni fungine (Phaeolus schweinitzii e Armillaria mellea) che ne hanno reso necessario l’abbattimento per garantire la sicurezza pubblica.

“È bene sottolineare che l’abbattimento degli alberi rappresenta sempre l’ultima soluzione, adottata solo dopo un’attenta valutazione. I nostri agronomi hanno svolto un’analisi approfondita durata due anni, facendo tutto il possibile per preservare la pianta. Tuttavia, le sue condizioni critiche e l’elevato rischio connesso all’alta frequentazione dell’area ci hanno costretto a prendere questa decisione difficile – sottolinea l’assessora all’Ambiente, Valentina Armanino -. Per compensare gli abbattimenti e promuovere il verde urbano, nel 2024 abbiamo destinato 26 mila euro alla fornitura e alla messa a dimora di nuove essenze arboree. Le nuove piante saranno collocate lungo i principali viali cittadini, tra cui viale Dante, via Fascie, via Nazionale, via Antica Romana Occidentale e via XX Settembre, oltre che in alcune aree verdi e passeggiate a mare”.

“Le aree verdi cittadine non solo hanno un valore estetico importante, ma rappresentano un elemento fondamentale per il miglioramento della qualità dell’aria, la mitigazione dell’inquinamento e la tutela della biodiversità pertanto, l’amministrazione comunale si impegna a proseguire nel potenziamento del verde pubblico per garantire una città sempre più vivibile, sostenibile e sicura”, si legge nella nota del Comune.