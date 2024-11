Serra Riccò, riaperta a senso unico alternato la provinciale di Crocetta d’Orero chiusa per frana

Serra Riccò. È stata riaperta venerdì alle 12.30 la strada provinciale 3 di Crocetta d’Orero, che era interrotta dal 23 ottobre scorso al km 7+500 nel comune di Serra Riccò a causa di una frana.

La strada è attualmente percorribile a senso unico alternato regolato da semaforo, mentre la riapertura completa è prevista entro la fine dell’anno. Lo smottamento, avvenuto nelle giornate di allerta arancione, aveva coinvolto circa 1.000 tonnellate di terra, richiedendo interventi complessi e analisi dettagliate del materiale per il corretto conferimento in discarica, operazioni che hanno prolungato i tempi per la riapertura.

“Si è trattato di un intervento articolato e impegnativo, che quando terminato vedrà una spesa complessiva di circa 240 mila euro, necessario per restituire una viabilità sicura e garantire la protezione dei cittadini – ha detto Andrea Rossi, consigliere delegato alla viabilità della Città Metropolitana di Genova – Dopo aver rimosso il materiale più in quota, si è dovuta costruire una pista temporanea per permettere l’accesso dei mezzi meccanici alla zona interessata”.

“Ora sono stati posizionati i blocchi di cemento per proteggere la corsia riaperta – conclude Rossi – e nelle prossime settimane i rocciatori completeranno il disgaggio del materiale residuo e installeranno circa 1.500 mq di reti per il rafforzamento corticale della parete”.