Scuole paritarie, Cavo (Noi Moderati): “Non si fa propaganda sull’istruzione dei ragazzi”

Genova. “Le scuole paritarie fanno parte del sistema scolastico del nostro Paese, a pieno titolo. Le critiche sollevate oggi da certa opposizione contro l’emendamento di Noi Moderati che chiede un sostegno finanziario per le famiglie che scelgono l’istruzione paritaria confermano come non si voglia accettare l’idea che le famiglie e i loro ragazzi possano effettuare una scelta libera”. Cosi Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, risponde all’attacco del collega Luca Pirondini del M5S.

“Ho firmato con convinzione l’emendamento del mio gruppo così come da assessore regionale ligure all’Istruzione, in passato, ho sempre sostenuto i bonus per le famiglie con necessità che hanno optato per questo percorso di istruzione paritaria. Non è rigettando il valore di tutto questo che si possono risolvere i problemi della scuola pubblica, sicuramente da affrontare”, aggiunge.

“Non è dividendo le scuole tra serie A e serie B che si possono fare passi avanti. Rigettiamo ogni posizione ideologica e agiamo con concretezza: uno studente iscritto alla scuola paritaria, allo Stato costa meno di un decimo di quanto costa uno studente iscritto alla scuola pubblica. E questa differenza di costo non può interamente ricadere sulle famiglie, che devono poter essere libere di scegliere. Senza contare che spesso la scuola paritaria rappresenta l’unico presidio formativo in alcuni territori”, conclude Ilaria Cavo.