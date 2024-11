Scontro auto moto in sopraelevata: Aldo Moro chiusa in direzione ponente

Genova. A causa di un incidente, la strada sopraelevata Aldo Moro è stata chiusa al traffico nella sua carreggiata in direzione ponente. Lo conferma la polizia locale, sul posto per gestire una situazione non facile.

Secondo le prime informazioni a scontrarsi sarebbero state un’auto e una moto, con una dinamica ancora da appurare, ad altezza del Museo del Mare. Immediate le conseguenze per il traffico cittadino, la carreggiata a monte che è andata subito in tilt.

In attesa di risolvere la situazione, quindi, i vigili hanno chiuso l’accesso della sopraelevata in piazzale Kennedy, in direzione di ponente.