Genova. Ha raggiunto il 100% in alcuni settori l’adesione genovese allo sciopero generale proclamato in tutta Italia dai sindacati Cgil e Uil insieme all’analoga mobilitazione lanciata dai sindacati di base Adl Cobas, Cub, Usi Cit, Sial Cobas, Sgb, Si Cobas per tutti i settori pubblici e privati. Almeno 10mila le persone che hanno partecipato al corteo con comizio finale in piazza Matteotti, secondo i numeri stimati dalle forze dell’ordine, mentre gli organizzatori ne avrebbero contato 25mila.

In base ai dati forniti dalle sigle confederali, hanno scioperato in blocco tutti i lavoratori di Amplia Manutenzioni (controllata della società Autostrade) e quelli della Controlli (attiva nel settore della climatizzazione). Adesione quasi totale (95%) alla Fischer, fabbrica di materie plastiche con sede a Busalla, e all’Ikea di Campi (90%). Nello stabilimento di Ansaldo Energia si è astenuto dal lavoro il 70% dei dipendenti così come nelle acciaierie ex Ilva, alla Mares il 60%. Tra le grandi aziende del settore delle costruzioni, adesione al 50% per Cosme, 40% per Sirce e Fincosit, 30% per Amplia Infrastrutture.

Nel settore pubblico si sono fermati a Genova il 72% dei vigili del fuoco e il 52% dei dipendenti dell’Agenzia del demanio. Il dato della sanità è condizionato dalla necessità di mantenere i livelli minimi di servizi essenziali in presenza di organici già normalmente ridotti all’osso: in ogni caso emerge il 44% dell’ospedale Galliera.

Diverse scuole stamattina sono rimaste completamente chiuse con inevitabili disagi per le famiglie. Stop totale per gli istituti comprensivi Centro Storico e Teglia, oltre che per due plessi di Quezzi. Altri tre plessi di un istituto comprensivo di Chiavari non hanno aperto. Stessa situazione per due sedi del liceo Gobetti, per tutte quelle del liceo Cassini e per tre plessi del liceo Marconi-Delpino di Chiavari.

Osservato speciale il settore del trasporto pubblico, colpito dalla contestatissima precettazione del ministro Matteo Salvini che ha vietato lo sciopero per l’intera giornata (con fasce di garanzia) riducendolo a un’astensione di sole quattro ore. L’adesione registrata in Amt Genova si attesta intorno al 38,79% per il servizio urbano e al 27,22% per le linee extraurbane, “anche con una fascia oraria che ha creato problemi”, osserva Andrea Gamba della Filt Cgil Genova. Escluso dallo sciopero invece il trasporto ferroviario, ma non quello aereo: anche a Genova si sono registrate alcune cancellazioni di voli.

Migliaia di lavoratori al corteo dello sciopero generale di Genova

A livello nazionale l’adesione rilevata dai sindacati è stata intorno al 70% con punte del 100% nei trasporti e vette del 95% nell’industria metalmeccanica. ”Sciopero riuscito. Il mondo del lavoro ha abbracciato le ragioni della nostra mobilitazione”, affermano in coro i leader nazionali. Nelle varie piazze italiane circa mezzo milione di persone, secondo le stime.

La cronaca della giornata a Genova

Al centro della mobilitazione i rinnovi contrattuali, che – denunciano Cgil e Uil – “quando vengono rinnovati, non riescono a coprire nemmeno l’inflazione, così come le rivalutazioni delle pensioni assolutamente insufficienti e con la beffa, per le minime, di un aumento di soli 3 euro al mese”. Per Cgil e Uil “è inaccettabile che al Paese che paga le tasse non siano riconosciuti aumenti dignitosi e che insieme a questa ingiustizia si riduca anche il perimetro del pubblico a partire da sanità, istruzione e trasporto pubblico“.

Verso le 9.30 il corteo ha iniziato a muovere i primi passi da Principe, passando per via Gramsci, con destinazione il centro cittadino. La manifestazione ha attraversato le vie principali del centro cittadino, attraversando le gallerie, piazza Corvetto e De Ferrari fino al concentramento finale in piazza Matteotti dove si è tenuto il comizio conclusivo sulla giornata di mobilitazione. “Siamo 25mila“, ha annunciato a quel punto il subcommissario della Uil Liguria Luca Cerusa, dato confermato poi anche dalla Cgil in una nota.

“Siamo in piazza per manifestare contro una legge di bilancio che non soddisfa i reali bisogni delle persone – ha spiegato Cerusa – Oggi siamo qui anche manifestare in difesa del diritto allo sciopero, un diritto sancito dalla costituzione e che alcuni ministri vorrebbero negare. Questa è una piazza partecipata che vuole mostrare il proprio dissenso e che chiede la modifica della legge di bilancio. La Liguria, in particolare, chiede un ragionamento serio sulle politiche industriali”.

“In queste settimane c’è stata una campagna d’aggressione nei confronti di Cgil e Uil – le parole di Serena Sorrentino, segretaria generale della Fp Cgil, di fronte alla piazza affollata -. Sotto attacco è il diritto di sciopero. Lo agisce il ministro dei Trasporti con la sedicente precettazione. Lo diciamo chiaramente: è una scelta politica per minare il diritto di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori. Abbiamo una legge che dice che oggi le lavoratrici e i lavoratori dei servizi essenziali sono in servizio per garantire i diritti dei cittadini e ci dice anche che grazie ai servizi minimi possiamo comunque scioperare. E chi nega questo diritto se ne assume la responsabilità”.

Poi l’attacco implicito alla Cisl, che non partecipa alla giornata di protesta. “Ancora più grave per noi è che oltre al ministro e al governo che chiaramente fa politiche contro le lavoratrici e i lavoratori ci siano in queste ore altre organizzazioni sindacali che stanno facendo una campagna politica a difesa del governo e contro il diritto di manifestare – ha detto ancora Sorrentino -. Ricordiamoci tutti che lo sciopero era reato durante il fascismo, ma poi nella Costituzione del 1948 siamo riusciti ad affermare che il diritto di sciopero è un diritto della persona e nessuno ce lo può negare. È uno strumento di autotutela e lo diciamo a tutti quelli che in queste ore dicevano ‘fanno lo sciopero per dare un giorno di vacanza a lavoratrici e lavoratori’: noi lo sciopero lo paghiamo, siamo migliaia che si sacrificano per il bene del Paese”.