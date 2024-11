Genova. I sindacati Cgil e Uil hanno proclamato otto ore di sciopero generale per questo venerdì 29 novembre in tutta Italia, e quindi anche a Genova e in Liguria, con manifestazioni territoriali, per protestare contro la manovra economica. Inoltre nella medesima giornata scioperano anche i sindacati di base Adl Cobas, Cub, Usi Cit, Sial Cobas, Sgb, Si Cobas che hanno annunciato altre manifestazioni, cortei e presidi.

Lo sciopero indetto da Cgil e Uil prevede lo stop per tutti i settori pubblici e privati, tranne i trasporti ferroviari. Quindi sono inclusi, oltre a trasporto pubblico locale (autobus, metropolitana, impianti verticali), anche i trasporti aerei, i traghetti, il personale del ministero della Giustizia, la sanità e le scuole.

Le motivazioni dello sciopero del 29 novembre che sicuramente creerà pesanti disagi per i cittadini e per le imprese, secondo quanto spiegato da Cgil e Uil, sono legate alle strategie economiche del governo e alla rivendicazione dell’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

Sciopero del 29 novembre, fermi gli autobus, gli aerei e i traghetti ma solo per quattro ore

Lo sciopero che inizialmente avrebbe dovuto durare per tutta la giornata è stato ridotto a sole quattro ore per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, dopo la precettazione lampo decisa dal ministro Matteo Salvini. Cgil e Uil hanno fatto ricorso Tar ma la terza sezione ha respinto.

Sciopero del 29 novembre | Le modalità per Amt a Genova

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Ferrovia Genova Casella

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Personale a terra, comprese le biglietterie e servizio clienti

Il personale si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 13.00

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Sciopero dei trasporti, treni “salvi” ma attenzione…

I sindacati hanno comunicato che il settore ferroviario è stato escluso dallo sciopero del 29 novembre. Ma attenzione, perché i macchinisti dovranno lavorare ma lo sciopero potrà interessare comunque il personale del gestore delle infrastrutture. L’agitazione sindacale potrebbe comunque causare ritardi e soppressioni su alcune linee.

A Genova attesi migliaia di lavoratori in corteo per lo sciopero del 29 novembre

A Genova, oltre allo stop per i mezzi pubblici, il traffico potrebbe essere messo ulteriormente in difficoltà dalla grande manifestazione annunciata. In programma un corteo con appuntamento alle 9 a Principe, percorso tradizionale in centro città e arrivo in una piazza Matteotti che si prevede già gremita di lavoratori. Almeno “una ventina di pullman” in arrivo da tutta la Liguria, annunciano Cgil e Uil.

Sciopero e trasporto aereo: quali voli cancellati?

Gli aerei si fermano dalle 10 alle 14 ma con strascichi su tutta la giornata, Ita Airways ha cancellato quasi 70 voli, e altre compagnie sono interessati. Per quanto riguarda l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, di seguito le cancellazioni (da e per Roma e Parigi Orly) ma conviene consultare il sito dello scalo per modifiche dell’ultimo minuto.

IN ARRIVO

V7 1665 da PARIGI ORY delle ore 10.35 – CANCELLATO

AZ 1383 da ROMA FCO delle ore 10.40 – CANCELLATO

AZ 1395 da ROMA FCO delle ore 14.40 – CANCELLATO

AZ 1389 da ROMA FCO delle ore 22.45 – CANCELLATO

IN PARTENZA

V7 1664 per PARIGI ORY delle ore 11.30 – CANCELLATO

AZ 1384 per ROMA FCO delle ore 11.25 – CANCELLATO

AZ 1386 per ROMA FCO delle ore 15.25 – CANCELLATO

Le scuole saranno chiuse o aperte per lo sciopero?

Lo sciopero riguarda tutta la giornata ma se le scuole saranno aperte o chiuse dipende da quelle che saranno le adesioni da parte di docenti e personale ata. Visto che la protesta è stata indetta da due sindacati piuttosto forti nelle scuole e nella ricerca è probabile che in questo venerdì saltino gran parte delle lezioni. I singoli istituti comunicheranno alle famiglie se i plessi saranno aperti. A Genova in corteo anche i precari della ricerca.

Sciopero del 29 novembre nella sanità, medici e infermieri

I medici che aderiscono a Fp Cgil e Uil parteciperanno allo sciopero generale “contro la peggiore legge di bilancio degli ultimi 30 anni, che taglia risorse a personale e servizi per lasciare il campo libero al profitto ed al privato”. Da mettere in conto quindi disagi soprattutto presso Asl e ospedali pubblici. Lo sciopero per la sanità è indetto per l’intera giornata. La Asl3 fa sapere in una nota che “assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi ai cittadini. In particolare, verranno garantiti i servizi di emergenza e di pronto soccorso. Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate”.