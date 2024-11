Sciopero dei treni domenica 24 novembre, anche in Liguria possibili cancellazioni e ritardi

Liguria. Un fine settimana difficile per chi si deve spostare in treno. I sindacati hanno infatti indetto uno sciopero che avrà inizio alle ore 21 di questa sera (sabato 23 novembre), per poi concludersi alla stessa ora di domenica 24 novembre. Lo sciopero di 24 ore riguarda il personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta (dove lo sciopero sarà nell’orario compreso tra le 3 del 24 novembre e le 2 di lunedì 25 novembre) e i lavoratori di Italo.

Le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero, tra cui l’Usb (Unione sindacale di base), chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da tempo, e rivendicano condizioni contrattuali migliori, oltre a una maggiore tutela per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

Trenitalia informa che l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito Trenitalia, il sito www.trenord.it o tramite l’app di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Sempre Trenitalia spiega che per i treni nazionali: “Nel caso di sciopero nazionale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore e inizio alle 21 del giorno prefestivo (ad esempio sabato), Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui. Se lo sciopero non rientra nella casistica soprariportata, in caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile.