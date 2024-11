Scarcerato in Argentina l’ex Br della colonna genovese Leonardo Bertulazzi

Buenos Aires. La giustizia argentina ha ordinato la scarcerazione dell’ex Br Leonardo Bertulazzi accogliendo un ricorso della difesa e riconoscendo che la revoca dello status di rifugiato decretata dal governo di Javier Milei non era effettiva al momento dell’arresto il 29 agosto.

Nella sentenza emessa dalla Camera Federale di Cassazione si rilevano inoltre elementi di “arbitrarietà” e considerazioni “dogmatiche” nelle sentenze di primo grado e di appello che avevano negato la scarcerazione di Bertulazzi. I giudici hanno tenuto conto inoltre del fatto che al momento dell’arresto Bertulazzi “viveva insieme alla moglie da oltre 20 anni nello stesso domicilio del quale è proprietario”.

Chi è Leornardo Bertulazzi

Leonardo Bertulazzi, nome di battaglia ‘Stefano’, membro della colonna genovese delle Brigate Rosse, deve espiare la pena di 27 anni di reclusione per il sequestro dell’ingegnere navale Piero Costa avvenuto a Genova il 12 gennaio del 1977, un sequestro pensato dalla colonna genovese per ottenere denaro e finanziare le azioni sovversive in divenire, come l’acquisto dell’appartamento di via Montalcini dove poi venne tenuto prigioniero Aldo Moro per il periodo del suo sequestro.

Il precedente arresto e il no all’estradizione

L’ex Br viveva a Buenos Aires da decenni. Proprio nella capitale argentina era stato arrestato nel 2002. Aveva passato in cella 8 mesi. L’Italia aveva chiesto l’estradizione perché Bertulazzi è stato condannato in via definitiva a 27 anni di carcere per banda armata, sequestro di persona e altri reati. Ma nel 2003 l’estradizione non fu concessa perché i processi si erano celebrati in assenza dell’imputato latitante.

E nel 2004 Bertulazzi aveva ottenuto lo status di rifugiato politico. In Italia le nuove richieste di estradizione hanno avuto anch’esse stop burocratici. Alcuni anni fa la Corte d’assiste d’appello aveva dichiarato prescritta la pena perché non eseguita ad oltre trent’anni dalla condanna e la Cassazione di aveva dato ragione ma una nuova pronuncia arrivata nel 2018 ha invece stabilito che la pena non si è estinta, perché l’arresto avvenuto a Buenos Aires nel novembre 2002 ha interrotto il decorso della prescrizione. Poi la decisione del governo argentino di revocare lo status di rifugiato che aveva portato all’arresto avvenuto a fine agosto.