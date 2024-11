Giovane avvocata aggredita con un coltello insieme al fidanzato sulla funicolare Sant’Anna

Genova. Una giovane avvocata genovese è stata accoltellata nella notte tra venerdì e sabato sulla funicolare Sant’Anna, che porta da piazza Portello a corso Magenta.

La donna si trovava in compagnia del fidanzato che avrebbe avuto un breve diverbio con un uomo che si lamentava di un gruppo di ragazzini che facevano baccano.

All’improvviso l’uomo, descritto come una persona di circa 50 anni di nazionalità italiana che aveva indosso un cappellino, si è alzato ed ha afferrato il fidanzato per il collo ferendolo superficialmente alla testa con un coltellino. Anche l’avvocata che era intervenuta a difesa del compagno, è stata ferita a una mano. Poi l’aggressore è sceso alla fermata di corso Magenta dileguandosi.

Entrambi sono finiti in ospedale in codice verde. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. L’aggressore era già fuggito, ma sono state acquisite le immagini delle telecamere della funicolare che avrebbe ripreso l’aggressione.

I due ragazzi feriti avrebbero raccontato agli agenti che gli altri passeggeri presenti non sono intervenuti in loro soccorso, nonostante entrambi fossero sanguinanti e feriti, per fortuna solo superficialmente. I due giovani sabato notte sono stati medicati al Galliera con una prognosi di sette giorni. Oggi, accompagnati dall’avvocata Laura Razetto, hanno sporto denuncia. Le indagini sono affidate al commissariato Pré.