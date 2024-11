Sampierdarena, nuovo incontro in prefettura su commercio e sicurezza. E la delegazione si prepara al Natale

Genova. A distanza di poco meno di tre mesi dall’incontro convocato al centro civico Buranello, il tema del commercio e della sicurezza a Sampierdarena torna anche in prefettura.

Venerdì mattina si è riunito il tavolo dedicato già avviato lo scorso luglio cui hanno partecipato i rappresentanti delle forze di polizia, il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, gli assessore comunali Sergio Gambino e Paola Bordilli e le associazioni di categoria degli operatori economici, e cioè Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, oltre ai rappresentanti dei civ.

Al centro della riunione gli aggiornamenti sulla crisi che il commercio a Sampierdarena sta attraversando a causa dei ripetuti episodi di microcriminalità, violenza e degrado. A segnalare con preoccupazione la situazione i commercianti, che hanno chiesto e ottenuto l’incontro in prefettura per fare il punto della situazione. Negli ultimi due mesi tra i provvedimenti adottati per arginare il fenomeno ci sono il presidio fisso della polizia locale in piazza Vittorio Veneto e i servizi mirati, i cosiddetti “alto impatto”, disposti dalla prefettura in accordo con le forze dell’ordine. A questo si aggiunge la promessa di portare avanti interventi dal punto di vista sociale, con il coinvolgimento della Asl e del Comune.

“Come civ abbiamo sottolineato le criticità che persistono nel Centro Ovest – sottolinea Maurizio Gambari, consigliere con delega al commercio del Municipio Centro Ovest – una delle zone più problematiche a nostro avviso è piazza Vittorio Veneto, dove abbiamo chiesto e ottenuto da settembre un presidio serale che sta dando i suoi frutti e che oggi abbiamo chiesto di mantenere. Abbiamo inoltre sottolineato la necessità di dare un freno all’apertura di quel genere di attività che aprono al solo scopo di vendere alcolici e che creano grande degrado. Abbiamo inoltre fatto presente che il numero di minori non accompagnati sul nostro territorio è troppo elevato e ci sarebbe la necessità di una equa distribuzione all interno della città”.

“Questo tavolo ci ha dato la possibilità di esporre ancora una volta le problematiche sampierdarenesi – aggiunge Michele Colnaghi, presidente del Municipio – Ci sono indubbiamente criticità, ma sono puntuali e abbiamo già individuato quelle principali. Ho fatto presente al prefetto per esempio la necessità di togliere la licenza a locali che sono stati chiusi già sette volte, a costo di andare incontro a ricorsi. È stato fatto presente anche che gli h24 sono luoghi di aggregazione malsani”.

Il tavolo si riunirà di nuovo nei prossimi mesi per monitorare la situazione, nel frattempo la delegazione si prepara al Natale, periodo cui i commercianti guardano con speranza per risollevare il commercio: “Come Municipio abbiamo acquistato sei alberi di Natale che verrano sistemati al centro civico Buranello, in piazza Masnata, al campano, a san Teodoro, ai giardini Pavanello e uno al Municipio e saranno tutti addobbati dai ragazzi delle associazioni del territorio – anticipa Colnaghi – Sono in fase di installazione le luminarie, e saranno organizzati molti eventi grazie al bando rivolto alle associazioni, cui hanno partecipato anche un paio di civ”.