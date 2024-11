Panico a Sampierdarena: armato di spranga e bastone distrugge i finestrini delle auto parcheggiate

Genova. Ha scatenato il panico in via dei Landi, a Sampierdarena, prendendo di mira le auto parcheggiate con un bastone e una spranga di ferro, distruggendo finestrini e parabrezza sotto gli sguardi allibiti dei residenti. Protagonista della vicenda un uomo di 29 anni che è stato poi bloccato dalla polizia e arrestato.

Le segnalazioni al 112 hanno iniziato ad arrivare intorno alle 23 di mercoledì sera, chiamate in cui alcuni abitanti di via dei Landi chiedevano l’intervento delle forze dell’ordine per un uomo che stava danneggiando le auto.

Sul posto sono state inviate quattro volanti, che hanno trovato in strada l’uomo, ancora armato di spranga e bastone, e un gruppetto di residenti che stava osservando la scena tenendosi a distanza di sicurezza.

Gli agenti hanno bloccato il 29enne, lo hanno disarmato e lo hanno portato in questura per gli accertamenti. La polizia scientifica ha accertato che le auto danneggiate sono state oltre una decina. Non è chiaro cosa abbia spinto l’uomo ad accanirsi sulle vetture, nel frattempo è stato processato per direttissima.