Sampdoria verso Palermo: l’ora di Pedrola e il rilancio di Bellemo

La Sampdoria prepara la trasferta di Palermo. Proprio dove l’anno si erano arenati i sogni di promozione dei blucerchiati agli ottavi dei playoff deve partire una nuova stagione che deve condurre, perlomeno, in una posizione di vantaggio nella griglia degli spareggi per salire in Serie A. Al Barbera domenica alle ore 17,15, come preannunciato anche da Accardi, mister Andrea Sottil proverà a cambiare assetto passando al 4-2-3-1.

In & Out

Tra i pali il titolare sembra ormai essere Vismara. Al centro della difesa non ci sarà Bereszynski perché si è infortunato giocando con la Polonia. Durerà tra le sei e le otto settimane il suo stop. A fianco di Romagnoli potrebbe esserci un ballottaggio Riccio/Vulikic. Nessuna dei due ha convinto ma Ferrari visto il lungo infortunio dovrebbe essere reintegrato gradualmente. Sulle corsie, i galloni da titolari potrebbero andare a Ioannou e Veroli. I due davanti alla difesa dovrebbero essere Meulensteen e Bellemo. Dall’ex Como ci si attende un salto di qualità in un centrocampo simile a quello a cui era abituato lo scorso anno. La certezza nel terzetto dietro all’unica punta è Pedrola. Il nuovo modulo punta a sfruttare al massimo le qualità dello spagnolo, che dovrebbe partire a sinistra per poi accentrarsi. La Sampdoria che si adatta la suo talento migliore e non viceversa. Dietro alla punta Tutino potrebbe agire come incursore Kasami, in un ruolo che ha già fatto. Largo a destra potrebbe giocare Depaoli. Come noto out per infortuni Coda e Borini.

Lungodegenti e Giordano in dubbio

Ieri si è rivisto in campo Davide Veroli. Dovrebbe avvicinarsi il rientro in gruppo per Ronaldo Vieira. Il centrocampista si era infortunato in occasione della vittoria di Modena. La buona prova offerta contro il derby e le belle prestazioni dell’anno scorso proprio in questo periodo sembrano di buon augurio per il prosieguo della stagione. A patto che il giocatore non incappi in nuove noie fisiche. Potrebbe non partecipare alla spedizione siciliana Simone Giordano, che ha rimediato una contusione sabato.

Arbitra Doveri

La partita che inizierà alle 17,15 di domenica verrà arbitrata da Doveri di Roma 1. Assistenti Berti di Prato e Giuggioli di Grosseto. Quarto ufficiale De Angeli di Milano. VAR affidato a Di Paolo di Avezzano e AVAR sarà Perenzoni di Rovereto.

Il punto della società sui giocatori convocati nelle varie nazionali

Polonia – Bartosz Bereszynski

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Portogallo-Polonia 5-1 (titolare e sostituito al 32′ per infortunio)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Polonia-Scozia 1-2 (infortunato)

Cipro – Nikolas Ioannou

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Cipro-Lettonia 2-1 (titolare, ammonito al 22′ e sostituito al 46′)

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Romania-Cipro 4-1 (squalificato)

Kosovo Under 21 – Leon Zeqiraj

Amichevole: Macedonia del Nord-Kosovo 1-3 (titolare e sostituito al 75′)

Amichevole: Macedonia del Nord-Kosovo 0-1 (titolare e sostituito al 75′)



Repubblica Democratica del Congo Under 20 – Samuel Ntanda

Stage di preparazione

Kosovo Under 19 – Adam Hasani

Qualificazioni UEFA European Under 19: Kosovo-Austria 0-4 (in panchina)

Qualificazioni UEFA European Under 19: Spagna-Kosovo 3-4 (in panchina)

Qualificazioni UEFA European Under 19: Isole Faroe-Kosovo 0-2 (subentrato al 63′)