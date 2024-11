Sampdoria, Sottil non pensa alla panchina traballante: “Momento tosto, l’ansia oscura la concentrazione”

Genova. “Abbiamo approcciato bene la partita, non abbiamo mai sofferto. Loro nel primo tempo hanno battuto un calcio d’angolo, siamo andati in vantaggio meritatamente e il gioco è migliorato rispetto a Palermo. Ci sono delle disattenzioni e lì dobbiamo essere più concentrati, dobbiamo migliorare, abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Credo che debba esserci più leggerezza, più lucidità, sono sfumature che dobbiamo mettere a posto”. Andrea Sottil si presenta in sala stampa dopo il rocambolesco pareggio della Sampdoria contro il Catanzaro e non si dice preoccupato per le sorti della sua panchina: “Questo è l’ultimo dei miei pensieri, io sono concentrato a fare l’allenatore e a preparare le partite, penso solamente a quella di Sassuolo. Il mio pensiero è la squadra”.

Squadra che, dice il mister, “Ha reagito in una situazione molto difficile, l’avevamo ripresa, potevamo vincere. Non siamo contenti, siamo ancora più dispiaciuti e arrabbiati dei nostri tifosi che hanno ragione e che ci hanno comunque sostenuto per tutta la gara. Il mio compito, dovere e responsabilità è di mettere a posto queste cose, di lavorare e prepararci per Sassuolo. Volevamo vincere questa partita. Dobbiamo andare avanti, è un momento tosto, lo stiamo affrontando con grande determinazione e lucidità”.

Sottil lo sa che i gol andavano evitati: “Non andavano presi, la partita i ragazzi l’hanno fatta, il gioco è cresciuto. Il concetto è che non basta e bisogna fare assolutamente di più”.

Sul gol del pareggio e quello sbagliato da Tutini Sottil ha una sua idea: “Leonardi è entrato molto bene, l’ho messo in prima squadra perché riteniamo che abbia le qualità, sono contento per lui che ha fatto gol. Secondo me il gol sbagliato dipende dal ritrovare la giusta serenità e leggerezza, lo sa anche lui che ha sbagliato un gol facile. Ora è un momento tosto e solo con la compattezza tra di noi se ne può uscire”.

A questo punto viene da chiedersi se non ci sia anche una sopravvalutazione della qualità della squadra: “Questa squadra ha qualità e deve riprendere a marciare come si deve. Ora ci saranno anche dei rientri importanti, non voglio che siano alibi, andranno ancora più ad arricchire le alternative, le possibili gestioni durante la partita. Dobbiamo cercare più leggerezza mentale. Dobbiamo sorpassare il momento unendoci tutti insieme, non avere il macigno addosso. L’ansia ti oscura la concentrazione, la lucidità. Bisogna ingranare una o due vittorie di seguito per prendere il largo”.