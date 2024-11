Sampdoria, la conferenza di Pietro Accardi: “Sottil non è a tempo, bisogna cambiare l’atteggiamento. Al mercato non ci pensiamo”

Genova. Non è un momento facile per la Sampdoria visto la sconfitta contro la capolista Pisa, in trasferta, e quella precedente tra le mura amiche del “Ferraris” contro il Brescia.

13.45 Inizia puntuale la conferenza di Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria.

E’ Finito il ritiro?

Il ritiro non è stata una punizione ma come una soluzione per confrontarci ancora di più. Subito dopo la partita con il Pisa sono stati annullati i permessi. Dopo un confronto con il presidente, abbiamo preso la decisione del ritiro. Sono stati tre giorni intensi di discussione diretta con la squadra. Sappiamo in che momento ci troviamo. È stata una presa di coscienza collettiva, da parte mia, dell’allenatore e della squadra. Non siamo felici della situazione, ma siamo consapevoli di avere le risorse necessarie per ribaltarla».

I giocatori non stanno rendendo come dovrebbero?

Quando sono venuto alla Sampdoria sapevo cosa sarei dovuto venire a fare sia per quanto riguarda il mercato che il Campionato. Quando i giocatori non rendono sono abituato a non dare la responsabilità solo a loro, c’è anche responsabilità nostra.

Io mi prendo sempre le responsabilità perché vivo con loro ogni istante probabilmente anche io devo far capire di più tante cose.

Il mister è a tempo? E’ previsto un cambio modulo?

Il mister non è a tempo gode della fiducia della società della squadra. Sa anche lui che quello che si deve vedere oggi è un altro spirito, in tutte le partite. Sian nel primo che secondo tempo. Per modulo aveva già una idea di provare nuove soluzione anche in virtù del recupero di certi giocatori. sta lavorando su un altro modulo ma non perché quello di prima era sbagliato. Le cose andranno meglio se cambieremo spirito indipendentemente dal modulo.

Forse era meglio cambiare subito all’inizio della stagione la guida tecnica?

Io faccio errori tutti i giorni. Su Pirlo abbiamo deciso di continuare proprio per dare continuità ad un progetto tecnico iniziato sotto la mia non gestione. Perchè? Perché nella seconda metà del campionato ho visto una squadra con identità.

Chiaro è che quando si da continuità poi ci si aspetta da subito un inizio diverso, questo non è venuto quindi abbiamo deciso di cambiare.

Non è un discorso di Pirlo o Sottil, noi abbiamo fiducia in Sottil. Anche lui si è trovato giocatori che non ha scelto ma era contento dei giocatori che avrebbe allenato. In 9 partite di campionato lui ha portato 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte più il passaggio in Coppa Italia.

Deve cambiare però l’atteggiamento.

Non si sa mai che Sampdoria si trova: a volte con atteggiamento giusto altre volte non reagiscono i calciatori. La Sampdoria deve avere la faccia cazzuta di Sottil?

Assolutamente sì, la squadra deve fare la faccia di Sottil ma anche la mia. Io ho quelle caratteristiche e voglio che le abbiano anche i miei calciatori. Devono essere cazzuti.

Parlando di giocatori alcuni sono ai margini del progetto?

Avere tanti giocatori da gestire può essere un problema, soprattutto il Serie B dove si possono portare solo 23 giocatori, quindi ora Sottil deve lasciarne sempre 6 a casa. La cosa che mi ha sorpreso è vedere l’unione tra i ragazzi forse sono così perché Sottil è sempre stato chiaro con tutti e davanti alla chiarezza i calciatori si trovano bene. Ricordo Kasami, inizialmente si sono parlati e gli ha detto e chiesto determinate cose. Lui si è messo a lavorare in quell’ottica e ha riconquistato il posto e oggi sta giocando. Il mister sin dall’inizio ha detto che non ha preclusione verso nessuno ma è chiamato a fare scelte e questo può essere un problema.

Sono arrivato già con 30 giocatori sotto contratto e non potevo pensare di risolvere tutte le questioni con una sessione di mercato, io non ho mai avuto la bacchetta magica.

La scelta di cambiare radicalmente alcuni giocatori che avevano reso molto la scorsa stagione (tipo Esposito) è stata sono una scelta voluta di mercato?

La squadra l’ho costruita con un altro allenatore e ho scelto insieme a lui. I giocatori li abbiamo voluti tutti, quelli andati via non erano nei nostri programmi.

La difesa forse non avrebbe avuto bisogno di un giocatore insieme a Romagnoli?

Se guardo la rosa vedo giocatori esperti come Romagnoli, Bereszynski e Ferrari. Sapevamo che Ferrari lo dovevamo aspettare perchè veniva da un infortunio serio, ma ora sta meglio e quindi in una difesa a 3 hai 6 difensori esperti. Poi se ti vengono a mancare per infortunio come Veroli, che Sottil ha avuto solo per una partita, devi fare altre considerazioni inerenti al momento.

Questione centrocampo. Forse manca ancora una mezzala più di gamba?

Bellemo è un centrocampista a due che può fare la mezz’ala di raccordo. Cioè se giochiamo centrocampo a tre abbiamo due mezzali tattiche e due di gamba che sono Ankinsamiro e Yepes abbiamo deciso di mettere un centrocampista in più perché ricordiamoci che c’è Vieira che è un gran giocatore ma spesso falcidiato dagli infortuni. Abbiamo trovato qui Ricci per questo abbiamo costruito il centrocampo di cui ti sto parlando. Ora non pensiamo al mercato, dobbiamo pensare a Palermo e dare la versione migliore di noi stessi.

Avete messo in preventivo che non possa arrivare la Serie A quest’anno?

La programmazione è a medio lungo termine ma con il mercato che abbiamo fatto le aspettative si sono alzate. Marassi non è un problema, è il nostro fortino. Siamo noi che dobbiamo farlo diventare di nuovo un fortino ma non perché lo patiamo ma perché dobbiamo trascinarli ora. Ora dobbiamo restituire qualcosa ai nostri tifosi che sono stati straordinari.

Riavvicinerete i giocatori alla squadra?

Sono d’accordo io ho vissuto gli anni dove il rapporto con la città era molto più stretto. E’ un dialogo con la società. Oggi abbiamo un centro sportivo e gli spazi sono pochi ma dovremmo trovare uno spazio per provare ad aprile alla gente.

Genova24- Capitolo Tutino, fino a qua solamente 3 gol. Su di lui sembrerebbero esserci gli occhi della Fiorentina che lo vorrebbero come vice Kean.

Lo apprendo da lei l’interesse della Fiorentina. Noi Tutino lo abbiamo fortemente voluto ma deve fare di più e lui è il primo a saperlo. Non è contento delle sue prestazioni.

La Sampdoria ha 4 portieri. Come mai?

Abbiamo cominciato con Ghidotti ma si è infortunato all’inizio del campionato e non ce la sentivamo di continuare sono con Vismara e Ravaglia. abbiamo avuto l’opportunità di chiudere per Silvestri e l’abbiamo colta.

Come sta andando il rientro di Pedrola? Hai visto delle scorie della scorsa stagione?

Scorie dello scorso campionato non le ho mai percepite, il gruppo di lavoro è nuovo. Pedrola sta meglio sta crescendo ed è sempre più dentro. Ora ha una condizione tale per cui l’allenatore può anche pensare di schierarlo dall’inzio ma lo deve scegliere lui.

Sei l’unico uomo che sa di calcio nella dirigenza.

Con Manfredi ho un ottimo rapporto, insomma non è che lui sa di calcio. Quando il presidente investe i soldi fa presto a imparare le dinamiche calcistiche ma lui mi ha scelto per la mia esperienza, per i risultati che ho portato in questi anni e per un progetto a lungo termine.

Non date mai la liste dei convocati.

La motivazione è che avendo 30 giocatori ne dobbiamo lasciare 6 fuori e non vogliamo dare troppe indicazione agli avversari. Daremmo troppe indicazioni agli avversari su come imposteremmo la partita. Oggi è difficile però tenere segreto qualcosa ma la motivazione è stata questa.

ore 14.30- termina la conferenza.