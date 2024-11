Sampdoria in crisi, Accardi fa il punto domani

Genova. Una conferenza stampa per fare chiarezza, per dare la propria versione, per rispondere alle tante domande che in questi giorni stanno passando per la testa di stampa e tifosi. Pietro Accardi ci mette la faccia e domani, giovedì, incontrerà i giornalisti al Mugnaini.

La squadra è in ritiro forzato, voluto dal presidente Manfredi, dopo l’ultima sconfitta sonora contro il Pisa. La classifica piange: 15 punti e dodicesimo posto, un punto in tre partite, 18 gol subiti e 16 fatti, con una sterilità offensiva acuita nelle ultime giornate (una rete nelle ultime quattro partite).

Sulla graticola c’è finito anche il direttore tecnico, che ha costruito la squadra inizialmente con Pirlo al comando, ma senza avere la piena fiducia visto che è stato esonerato dopo tre giornate. L’arrivo di Sottil ha sortito un’iniziale reazione della squadra, che poi però si è involuta e fossilizzata su quel 3-5-2 che non sembra particolarmente adatto né alle caratteristiche della difesa, né all’inserimento del talento recuperato Pedrola.