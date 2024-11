Sampdoria-Brescia LIVE (0-0). Ci prova ancora Akinsanmiro, Lezzerini devia in corner

Genova.

52′ Colpo di testa di Bertagnoli in area, Riccio è attento nella respinta

49′ Occasione Sampdoria! Ripartenza fulminante dei blucerchiati con il Brescia sbilanciato, palla a Akinsanmiro che si accentra e conclude col sinistro, deviazione provvidenziale per le rondinelle in corner ancor di Lezzerini dopo un tocco dei suoi compagni

47′ Primo calcio d’angolo di questa ripresa, è per il Brescia: Riccio di testa evita guai peggiori su una palla che rimbalza alta. Sugli sviluppi ancora un altro corner per il Brescia dopo una deviazione di Depaoli dall’altro lato del campo, sotto la tribuna

46′ Si riparte con il Brescia che cambia Dickmann con Jallow. Palla agli ospiti. Ora la Samp attacca verso la Sud

Primo tempo che termina 0-0 tra Sampdoria e Brescia, ma quante occasioni per i blucerchiati con il portiere avversario Lezzerini migliore in campo dei suoi. Samp salvata però da Bereszynski proprio nel finale con un colpo di testa sulla linea a Vismara battuto.

Sottil dà spazio a Borini e Kasami al posto di Coda e Yepes, dentro anche Venuti, sistemato a sinistra visto che Bereszynski e Depaoli presidiano la fascia preferita.

Dopo un inizio in cui il Brescia guadagna anche un corner, la Sampdoria prende in mano il pallino del gioco e già al 10′ potrebbe passare in vantaggio in una doppia occasione sventata dal portiere: palla a Kasami che tira benissimo col destro a cercare il palo più lontano da Lezzerini, che compie una deviazione prodigiosa in allungo, sulla respinta si avventa Depaoli che però trova ancora il portiere prontissimo a respingere coi piedi.

Al 19′ la rete si gonfia grazie ad Akinsanmiro, ma è gioia breve, il var annulla: cross dalla destra di Depaoli, Adorni si tuffa di testa e involontariamente regala il pallone ad Akinsanmiro, che tocca il pallone con il braccio prima di battere Lezzerini.

Partita spezzettata da parecchi falli (ammoniti Depaoli, Olzer, Dickmann e Riccio).

Si prosegue con intensità e al 30′ un’azione avvolgente della Samp termina con una rasoiata di Meulensteen destinata all’angolino basso alla sinistra di Lezzerini. Il portiere disinnesca anche questa. Lo stesso Lezzerini è pronto sul calcio piazzato di Venuti che non viene colpito da nessuno e rischia di finire direttamente in porta dopo un rimbalzo.

Nel finale il Brescia va vicinissimo al gol: corner di Verreth, salta Adorni di testa e a Vismara battuto ci pensa Bereszynski a salvare il risultato saltando sulla linea.

46′ Ammonizione per Riccio, fallo su Olzer

45′ Due minuti di recupero

42′ Occasione Brescia! Sul corner arriva il colpo di testa di Adorni e Bereszynski salva il risultato sulla linea alzando con la testa il pallone a Vismara battuto.

42′ Il Brescia si affaccia dopo parecchio tempo nella trequarti avversaria

31′ Occasione Sampdoria: calcio piazzato battuto da Venuti dalla sinistra, la palla rimbalza in area senza essere colpita da nessuno e sta per finire in porta: Lezzerini devia in angolo. Sugli sviluppi tiraccio di Akinsanmiro rinviato dalla difesa bresciana

30′ Azione avvolgente della Samp, che nasce da una palla conquistata da Akinsanmiro dopo un fallo compiuto dal Brescia che sembrava abbastanza evidente su Tutino. Alla fine arriva Meulesteen con una rasoiata velenosa destinata all’angolino basso alla sinistra di Lezzerini. Il portiere si dimostra in palla, oggi e para a terra

28′ Depaoli protesta per una trattenuta in area su lancio di Akinsanmiro, ma per l’arbitro è tutto regolare

23′ Ammonizione per Dickmann per un pestone a Venuti

20′ Il var annulla! Rilevato un tocco di mano del giocatore blucerchiato

19′ Gol della Sampdoria! Akinsanmiro porta in vantaggio i blucerchiati: cross dalla destra di Depaoli, Adorni si tuffa di testa e involontariamente regala il pallone ad Akinsanmiro, che batte Lezzerini col destro. C’è però un check var

18′ Anche Olzer finisce sul taccuino dei cattivi per un fallo

17′ Ammonizione per Depaoli, secondo Arena il fallo in attacc

16′ Corner guadagnato dalla Samp, Bereszynski riesce a servire Tutino in velocità, la difesa del Brescia si rifugia in angolo

10′ Doppia occasione Sampdoria! Break blucerchiato, palla a Kasami che tira benissimo basso ma non rasoterra e cercare il palo più lontano da Lezzerini che compie una deviazione prodigiosa in allungo. Sulla respinta si avventa Depaoli che però trova ancora il portiere prontissimo a respingere coi piedi

9′ Da un cross di Venuti arriva una deviazione in area di Tutino, la palla è invitante per il tiro al volo di Depaoli che però sbaglia e spara alto

8′ Schema del Brescia, con palla rasoterra per Verreth fuori dall’area che prova il destro, ma Romagnoli respinge

7′ Primo corner guadagnato dal Brescia per un rimpallo favorevole

6′ Scontro tra Cistana e Borini, a terra il giocatore blucerchiato che lamenta un colpo al collo, ma il fallo è il suo per l’arbitro

3′ Da un calcio piazzato per il Brescia scaturisce la prima conclusione dopo una palla svirgolata da Meulensteen, ci prova Adorni dalla distanza, palla alta

1′ Si parte con palla alla Sampdoria, che attacca verso la Gradinata Nord

Coda in panchina e Borini dal primo minuto per questo Sampdoria-Brescia che in caso di vittoria consentirebbe ai blucerchiati di agganciare il treno del quarto posto.

Con La Gumina ancora fuori e il bomber un po’ stanco, è arrivato il momento del numero 16, che era diventato un po’ un caso nelle ultime settimane: dopo il problema al polpaccio di inizio stagione ha poi giocato solo scampoli di due partite: contro Cosenza e Juve Stabia. L’autore del pareggio risultato poi decisivo nel derby di Coppa Italia contro il Genoa ha finalmente l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore.

Torna anche Kasami negli undici titolari.

Ecco le squadre in campo.

Sampdoria: Vismara, Bereszynski, Romagnoli, Riccio, Depaoli, Akinsanmiro, Meulensteen, Kasami, Venuti, Borini, Tutino.

Allenatore: Sottil.

A disposizione: Ghidotti, Silvestri, Bellemo, Coda, Pedrola, Giordano, Ferrari, Yepes, Vulikic, Ioannou, Benedetti, Sekulov.

Brescia: Lezzerini, Dickmann (46′ Jallow), Cistana, Adorni, Corrado, Bertagnoli, Verreth, Besaggio, Olzer, Juric, Borrelli.

Allenatore: Maran.

A disposizione: Andrenacci, Calvani, Biarnason, Bianchi, Buhagiar, Nuamah, Fogliata, Papetti.

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti: Tegoni di Milano, Niedda di Ozieri.

Quarto ufficiale: Grasso di Ariano Irpino

Var: Volpi di Arezzo

Avar: Gariglio di Pinerolo.

Ammoniti: Depaoli, Riccio (S); Olzer, Dickmann (B)

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; paganti biglietti 3.025 incasso 65.887