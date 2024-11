La ruota panoramica lascia Genova per Lione: “Costi troppo alti, ma speriamo non sia un addio”

Genova. Natale senza ruota panoramica per i genovesi, che ormai da qualche giorno, aggirandosi nella zona del Porto Antico, hanno avuto modo di notare l’assenza di un’attrazione che negli ultimi due anni, a fine novembre, veniva montata per poi entrare in funzione in tempo per le feste.

Quest’anno la gigantesca attrazione itinerante, la più alta d’Italia e tra le più grandi d’Europa, trascorrerà il periodo natalizio a Lione, in Francia, nella centralissima place Bellecour. Una scelta obbligata, come spiegano dalla direzione di Altravista Wheel di Melara, alla luce dei costi sempre più alti da sostenere per installarla in calata Gadda, in fondo ai Magazzini del Cotone.

“La ruota è un’attrazione turistica, ci sono spese molto alte per montarla e smontarla – spiega Danilo Parisi, titolare dell’azienda veneta – L’ubicazione perfetta per Genova è sempre stata calata Mandraccio, di fronte all’Acquario, ma è stato posto il veto. Noi amiamo moltissimo Genova, è la città che ci ha tenuto a battesimo, e per non lasciarla abbiamo acconsentito a spostarci anche davanti alla stazione di Brignole e poi nuovamente al Porto Antico, ma in fondo ai Magazzini del Cotone. Per noi quella location non è adatta da diversi punti di vista”.

Il costo del montaggio e dello smontaggio della ruota, alta 45 metri, si aggira infatti intorno ai 120mila euro, cui vanno aggiunti il costo giornaliero dell’occupazione suolo, un centinaio di euro, la manodopera e i dipendenti. La posizione più defilata lo scorso anno non ha dato i risultati sperati e le entrate non hanno compensato le spese. Da qui la decisione di accettare l’offerta della città di Lione, che ospiterà la ruota in pieno centro consentendo così di intercettare i flussi dei turisti.

“La ruota panoramica porta beneficio anche a negozi e ristoranti – prosegue Parisi – Abbiamo fatto di tutto per mostrare il nostro amore per la città adattandoci ai vari spostamenti, ma quest’anno non ci era possibile. Sembra che ci abbiano destinato un posto fisso nel nuovo Waterfront di Levante, e in quel caso saremmo assolutamente contenti di tornare. Sino ad allora però dobbiamo cercare location più adatte”. Quest’anno dunque lo skyline del Porto Antico non sarà illuminato dalle luci della ruota.